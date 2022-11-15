Белгородке выплатили 60 тыс. рублей за нападение питбуля на её мастифа

Белгородке выплатили более 60 тыс. рублей компенсации за нападение питбуля на её собаку. Питбуль забежал в чужой двор и напал на тибетского мастифа. Пострадавшая сторона обратилась в суд.
Суд удовлетворил требования хозяйки пострадавшего пса частично. Исполнительный документ поступил в службу судебных приставов. Должницу предупредили о принудительных мерах в случае неисполнения судебного решения.
Приставы также наложили взыскание на расчётные счета и запрет регистрационных действий на BMW. Должнице запретили уезжать за пределы РФ. Женщина оплатила долги в полном объёме.
Ранее сообщалось, что в Белгороде с УК взыскали 300 тыс. рублей компенсации морального вреда из-за скользкого тротуара. Напомним, в Старооскольском горокруге с владельца авто взыскали деньги за аварию, устроенную другим человеком.