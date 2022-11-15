Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородке выплатили 60 тыс. рублей за нападение питбуля на её мастифа

15 ноября 09:18
Фото: pxhere.com
Питбуль забежал в чужой двор и напал на тибетского мастифа. Пострадавшая сторона обратилась в суд, сообщили в региональном УФССП.

Белгородке выплатили более 60 тыс. рублей компенсации за нападение питбуля на её собаку. Питбуль забежал в чужой двор и напал на тибетского мастифа. Пострадавшая сторона обратилась в суд.

Суд удовлетворил требования хозяйки пострадавшего пса частично. Исполнительный документ поступил в службу судебных приставов. Должницу предупредили о принудительных мерах в случае неисполнения судебного решения.

Приставы также наложили взыскание на расчётные счета и запрет регистрационных действий на BMW. Должнице запретили уезжать за пределы РФ. Женщина оплатила долги в полном объёме.

Ранее сообщалось, что в Белгороде с УК взыскали 300 тыс. рублей компенсации морального вреда из-за скользкого тротуара. Напомним, в Старооскольском горокруге с владельца авто взыскали деньги за аварию, устроенную другим человеком.

 

Бездомные собаки под Белгородом разорвали козу
Узнать подробнее
Читайте также:
В приграничном районе Белгородской области резко выросло число бездомных собакВ Белгородской области бешеная енотовидная собака покусала детейБеженец вместе со своей собакой месяц жил в машине в Курской области
#Наталья Корявых#Общество#Судебные приставы#Питбуль#Мастиф#Собаки#Моральный ущерб
Подпишитесь
Тяжело раненной при обстреле Шебекино оказалась 15-летняя девушка
Сегодня, 14:23
Матери срочников из разных регионов РФ дошли до военной прокуратуры Белгорода
Сегодня, 12:11
Валуйчанка с маленьким ребёнком за два месяца не получила новое жильё после обстрела
Сегодня, 11:42
Белгородцев возмутило поведение медиков детской поликлиники во время обстрела
Сегодня, 11:03
Больше десяти «бахов» насчитали белгородцы в небе над городом
Сегодня, 10:10
Гладков рассказал подробности об обстреле Шебекино «Градами»
Сегодня, 15:11