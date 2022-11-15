Белгородец украл терминалы из автобусов на 162 тыс. рублей

Белгородец украл шесть терминалов из автобусов на сумму в 162 тыс. рублей. Парня уже задержали, а похищенное забрали.
В полицию обратился перевозчик. Его представители рассказали, что неизвестный залез на стоянку и украл терминалы. Вскоре личность преступника установили. Им оказался 19-летний житель Белгорода.
Ночью он пробрался на стоянку, открыл двери и забрал терминалы. Молодой человек хотел их продать. Против белгородца возбудили уголовное дело. Ему грозит пять лет колонии.
Ранее сообщалось, что три белгородца украли гирю из паба «Декабрист». Ещё один житель региона разбивал окна в магазинах сотовой связи и похищал телефоны.