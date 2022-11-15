Многие эксперты называют абердин-ангусов «черной жемчужиной» мясного скотоводства. (подробнее: https://direct.farm/knowledge/animal/meat-breeds-cows/10)
История
Абердин-ангусская порода КРС ведет свое начало от британского безрогого скота, который долгое время служил рабочей скотиной в северо-восточных регионах Шотландии — Абердин и Ангус. С тех пор, благодаря быстрой прибавке в весе и большому убойному выходу, животные быстро завоевали популярность во всех странах.
Основными лидерами по разведению и экспорту абердин-ангусской породы являются США, Англия, Канада и Австралия. А в Новой Зеландии этот скот составляет 70% от общего поголовья мясного направления.
В Россию эта порода коров пришла не так давно, но ее популярность растет очень быстро, благодаря характерным внешнему виду и вкусовым особенностям мяса.
Описание породы
Живая масса коров 500-700 кг, быков — 750-1000 кг. Новорождённые телочки весят 22-25 кг, а бычки — 25-28 кг.
Корова абердин-ангуской породы генетически безрогая, в основном чёрной масти, с короткими относительно туши ногами. Несмотря на большой вес, порода компактна по габаритам: в холке от 116 см до 118 см.
Абердин-ангусы способны быстро приспосабливаться к неблагоприятным погодным условиям: они легко переносят перепады температур от −30 °С до +30 °С.
Кроме того, коровы быстро созревают: уже к 14-15 месяцам корова готова к осеменению.
Продуктивность
Абердин-ангусская порода относится к мясному типу: с 700 кг живого веса убойный выход составляет около 60-70%. Тонкая костная система занимает около 17%.
Вес новорожденного бычка составляет 23-28 кг, но в период, когда его отнимают от молока матери, животное достигает 230 кг. В среднем в сутки телята набирают около 1 кг. К году бык весит от 850 до 980 кг, а телка — до 550 кг.
Молочный выход с абердин-ангусских коров весьма низкий: порядка 1,7-2 л в день.
Сложности
Для породы абердин-ангус очень важно полноценное и разнообразное кормление в большом количестве. При несбалансированном и нерегулярном питании представители этой породы часто склонны к ожирению.
Ещё одна особенность породы в быстром отвыкании от человека: при длительном и свободном выпасе эти животные становятся дикими и агрессивными. Поэтому стоит чаще загонять коров и быков в стойло, где присутствуют ухаживающие за ними люди.
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