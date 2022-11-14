Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Выплаты на питание получили более 2000 детей мобилизованных белгородцев

14 ноября 07:31
Фото: 1MI
О мерах специальной поддержки семей мобилизованных белгородцев губернатору Вячеславу Гладкову во время оперсовещания с правительством рассказала министр соцзащиты населения и труда Белгородской области Елена Батанова.

По данным Батановой, на сегодняшний день уже 2390 детей мобилизованных белгородцев получили положенную им выплату в размере 9 тыс. рублей — по 3 тыс. на октябрь, ноябрь и декабрь.

Также перед выходными Гладков подписал постановление, позволяющее получить эти деньги несовершеннолетним братьям и сёстрам мобилизованных —  но только в том случае, если у них нет семьи. Планируется, что таким образом помогут 378 детям.

Ранее с просьбой ввести аналогичную меру поддержки для родственников к губернатору обратился один из мобилизованных белгородцев.

Держим на особом контроле каждую жалобу. Достаточно активно их пишут жители, поэтому продолжаем работу.
Вячеслав Гладков

Напомним, по замыслу регионального правительства эта выплата должна помочь семьям мобилизованных решить вопрос с детским питанием.

Чтобы получить выплату, белгородцам необходимо обратиться с заявлением в отделение социальной защиты.

Всего на поддержку мобилизованных и их семей в Белгородской области потратили 491 млн рублей.

В Белгородской области начнут помогать братьям и сёстрам мобилизованных
Узнать подробнее
Читайте также:
Семьям мобилизованных белгородцев выплатили больше 390 млн рублейЖёны мобилизованных белгородцев получат деньги на питание детей за три месяца50 жителей Белгорода подали заявления на выплаты детям мобилизованных
#Общество#Операция на Украине#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Елена батанова#Выплаты#Дети#Питание#Артем Черненко
Подпишитесь
Тяжело раненной при обстреле Шебекино оказалась 15-летняя девушка
Сегодня, 14:23
Матери срочников из разных регионов РФ дошли до военной прокуратуры Белгорода
Сегодня, 12:11
Валуйчанка с маленьким ребёнком за два месяца не получила новое жильё после обстрела
Сегодня, 11:42
Белгородцев возмутило поведение медиков детской поликлиники во время обстрела
Сегодня, 11:03
Больше десяти «бахов» насчитали белгородцы в небе над городом
Сегодня, 10:10
Гладков рассказал подробности об обстреле Шебекино «Градами»
Сегодня, 15:11