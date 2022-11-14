Выплаты на питание получили более 2000 детей мобилизованных белгородцев

По данным Батановой, на сегодняшний день уже 2390 детей мобилизованных белгородцев получили положенную им выплату в размере 9 тыс. рублей — по 3 тыс. на октябрь, ноябрь и декабрь.
Также перед выходными Гладков подписал постановление, позволяющее получить эти деньги несовершеннолетним братьям и сёстрам мобилизованных — но только в том случае, если у них нет семьи. Планируется, что таким образом помогут 378 детям.
Ранее с просьбой ввести аналогичную меру поддержки для родственников к губернатору обратился один из мобилизованных белгородцев.
Держим на особом контроле каждую жалобу. Достаточно активно их пишут жители, поэтому продолжаем работу.
Вячеслав Гладков
Напомним, по замыслу регионального правительства эта выплата должна помочь семьям мобилизованных решить вопрос с детским питанием.
Чтобы получить выплату, белгородцам необходимо обратиться с заявлением в отделение социальной защиты.
Всего на поддержку мобилизованных и их семей в Белгородской области потратили 491 млн рублей.