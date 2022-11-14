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Вячеслав Гладков посетил белгородцев в пятом ПВР вне области

14 ноября 20:26
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Об этом губернатор Белгородской области написал на своих страницах в соцсетях. Объезд был завершающим.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 14 ноября посетил переселенцев в Подмосковье. Этот объезд был завершающим.


Сегодня Вячеслав Гладков побывал в пункте временного размещения города Клин Московской области, где находятся белгородцы.

Переселенцев в Клину хорошо разместили, организовали им пятиразовое питание. По словам главы, эвакуированные жители отмечают душевность, теплоту и заботу встречающих в ПВР. Все довольны.

Из вопросов только индивидуальные, связанные с оформлением документов. Дам поручение главам проработать.
Вячеслав Гладков

Как отметил губернатор: мы всеми способами помогаем военным в СВО, нам помогают в других регионах с размещением и подобными вопросами. Ведь «по-другому сейчас невозможно».

Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Гладков озвучил возможные сроки возвращения белгородцев из ПВР домой
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#Инна Рогова#Вячеслав Гладков#Московская область#Губернатор#Пункт ПВР#Общество#Вынужденные переселенцы#Эвакуированные#Переселённые в Подмосковье белгородцы
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