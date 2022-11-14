ВСУ обстреливают приграничный белгородский район. Жителей просят спуститься в подвалы

Приграничный район в Белгородской области атаковали ВСУ. Под обстрел попало село Козинка в Грайворонском горокруге. Как написал глава региона, никто не пострадал. При этом начался пожар. Жителям пришли СМС о том, что нужно спуститься в укрытия.