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Posted 14 ноября 2022, 12:08

Published 14 ноября 2022, 12:08

Modified 14 ноября 2022, 13:33

Updated 14 ноября 2022, 13:33

ВСУ обстреливают приграничный белгородский район. Жителей просят спуститься в подвалы

ВСУ обстреливают приграничный белгородский район. Жителей просят спуститься в подвалы

14 ноября 2022, 12:08
Фото: Bel.ru.
Под обстрел попало село Козинка в Грайворонском горокруге. Ситуацию прокомментировал губернатор Вячеслав Гладков.

Приграничный район в Белгородской области атаковали ВСУ. Под обстрел попало село Козинка в Грайворонском горокруге. Как написал глава региона, никто не пострадал. При этом начался пожар. Жителям пришли СМС о том, что нужно спуститься в укрытия.

«В результате попадания снаряда на территории фермерского хозяйства происходит горение ёмкости с дизельным топливом», — уточнил Гладков.

Продолжается подомовой обход. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что под обстрелом был Валуйский горокруг. ПВО сбило две ракеты. Никто не пострадал. Разрушений нет. В выходные ВСУ из миномётов обстреляли несколько сёл в Шебекинском горокруге. 

 

Гладков прокомментировал новый обстрел ВСУ Валуйского горокруга
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#Происшествия#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков
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