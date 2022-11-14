ВСУ обстреливают приграничный белгородский район. Жителей просят спуститься в подвалы

Posted 14 ноября 2022, 12:08
Published 14 ноября 2022, 12:08
Modified 14 ноября 2022, 13:33
Updated 14 ноября 2022, 13:33
Приграничный район в Белгородской области атаковали ВСУ. Под обстрел попало село Козинка в Грайворонском горокруге. Как написал глава региона, никто не пострадал. При этом начался пожар. Жителям пришли СМС о том, что нужно спуститься в укрытия.
«В результате попадания снаряда на территории фермерского хозяйства происходит горение ёмкости с дизельным топливом», — уточнил Гладков.
Продолжается подомовой обход. На месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее сообщалось, что под обстрелом был Валуйский горокруг. ПВО сбило две ракеты. Никто не пострадал. Разрушений нет. В выходные ВСУ из миномётов обстреляли несколько сёл в Шебекинском горокруге.