В рамках нацпроекта до конца года в Белгородской области сдадут три школы

Как отметила региональный министр строительства Оксана Козлитина, всего в текущем году власти запланировали построить и капитально отремонтировать 79 образовательных объектов. Объём финансирования — 5,8 млрд рублей. На 11 ноября исполнение составляет 76%. Средняя строительная готовность на объектах — 88%. С начала года введено в эксплуатацию 48 объектов. В реализации — 31 объект.
Чиновница добавила, что в рамках нацпроекта «Образование» возведут три концессионные школы. Что касается капремонта, до конца текущего года также остаются три объекта.
На особом контроле Царёв-Алексеевский кадетский корпус в Новом Осколе, потому что на этот объект мы зашли позже, но пока рисков не видим, темп ускоряем, чтобы задачу до конца года завершить.
Оксана Козлитина
Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал уволить министра строительства и начальника УКСа, если до конца года не завершится капитальный ремонт детских садов и школ в областном центре.