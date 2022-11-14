В рамках нацпроекта до конца года в Белгородской области сдадут три школы

Как отметила региональный министр строительства Оксана Козлитина, всего в текущем году власти запланировали построить и капитально отремонтировать 79 образовательных объектов. Объём финансирования — 5,8 млрд рублей. На 11 ноября исполнение составляет 76%. Средняя строительная готовность на объектах — 88%. С начала года введено в эксплуатацию 48 объектов. В реализации — 31 объект.