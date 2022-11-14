В приграничном районе Белгородской области резко выросло число бездомных собак

Журналист «Бел.Ру» связалась с администрацией посёлка Октябрьский, где сообщили, что бездомными собаками займётся приют «Добрый дом». Администрация подала письменную заявку в организацию. По предварительной договорённости с приютом выезд на территорию посёлка для отлова бездомных животных запланирован на 16 ноября.