В приграничном районе Белгородской области резко выросло число бездомных собак

13 ноября в посёлке Октябрьском Белгородского района бездомные собаки загрызли взрослую козу на глазах у её хозяев. Пострадал и козлёнок — животные прокусили ему ногу и расцарапали бок. На коз напали 12 бездомных собак.
По словам местных жителей, выпущенные эвакуированными белгородцами животные стали проблемой для приграничных населённых пунктов. Собаки собираются в стаи и бродят в поисках еды.
Журналист «Бел.Ру» связалась с администрацией посёлка Октябрьский, где сообщили, что бездомными собаками займётся приют «Добрый дом». Администрация подала письменную заявку в организацию. По предварительной договорённости с приютом выезд на территорию посёлка для отлова бездомных животных запланирован на 16 ноября.
То, что у нас количество бездомных собак увеличилось, это точно. Мы близко расположены к тем сёлам и посёлкам, которые, к сожалению, попали в не очень хорошее положение.
Администрация посёлка Октябрьский
Также журналисту сообщили, что на каждую отловленную собаку из бюджета направляется порядка 10 тыс. рублей.