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В приграничном районе Белгородской области резко выросло число бездомных собак

14 ноября 10:15
Фото: 1MI
Соответствующая ситуация наблюдается в посёлке Октябрьский Белгородского района. О том, как решают проблему с животными, журналисту «Бел.Ру» рассказали в местной администрации.

13 ноября в посёлке Октябрьском Белгородского района бездомные собаки загрызли взрослую козу на глазах у её хозяев. Пострадал и козлёнок — животные прокусили ему ногу и расцарапали бок. На коз напали 12 бездомных собак.

По словам местных жителей, выпущенные эвакуированными белгородцами животные стали проблемой для приграничных населённых пунктов. Собаки собираются в стаи и бродят в поисках еды.

Журналист «Бел.Ру» связалась с администрацией посёлка Октябрьский, где сообщили, что бездомными собаками займётся приют «Добрый дом». Администрация подала письменную заявку в организацию. По предварительной договорённости с приютом выезд на территорию посёлка для отлова бездомных животных запланирован на 16 ноября.

То, что у нас количество бездомных собак увеличилось, это точно. Мы близко расположены к тем сёлам и посёлкам, которые, к сожалению, попали в не очень хорошее положение.
Администрация посёлка Октябрьский

Также журналисту сообщили, что на каждую отловленную собаку из бюджета направляется порядка 10 тыс. рублей.

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#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Октябрьский#Бездомные собаки#Эвакуация людей#Отлов#Алина Харина
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