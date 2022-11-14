В двух детсадах Белгорода строительная готовность ремонта не превышает 40%

Как отметила Козлитина, всего должны отремонтировать 26 детских садов в Белгородской области. Ввели в эксплуатацию уже 15. Ещё 11 находятся на стадии завершения. В риске два объекта — детский сад в Губкинском горокруге и детсад № 85 в Белгороде. По остальным объектам работы продолжаются в плановом режиме.
Мы принимаем меры. Если работы проседают, добавляем людей, пытаемся нивелировать ситуацию, чтобы объекты были введены в сроки.
Оксана Козлитина
Милёхин отметил, что следует также обратить внимание на ещё два детских сада, один из которых находится в Новосадовом.
Несмотря на то, что строители говорят, что к декабрю всё сделают, страшно будет заводить туда детей. Очень надеемся, что мы усилимся с подрядчиками, но там далеко до закрытия контура.
Андрей Милёхин
Чиновник добавил, что также нужно обратить внимание на детский сад в Валуйском горокруге и на ход ремонта объектов в Белгороде.
Там нужны усилия со стороны УКСа и управления образования. У нас иной взгляд на состояние. Мы видим, что по пяти школам в Белгороде и по 10 детским садам есть риски окончания работ не в срок.
Андрей Милёхин
В качестве примера чиновник привёл работы в детском саду № 85 в Белгороде. По его данным, строительная готовность составляет 41%. Там не завершено благоустройство территории, внутренняя отделка, ремонт фасада, монтаж инженерных сетей. А сдать объект должны до 15 декабря.
Козлитина отметила, что данный детский сад находится на контроле ведомства.
Это детский сад на улице Спортивная, где были дополнительные работы по усилению фундамента. Там пошло определённое отставание по работам. С подрядчиком работаем. Кровля закрыта, с одной стороны фасадной части завершают работы, наружное освещение проложили. Тепло не дали, решаем на текущей неделе.
Оксана Козлитина
Есть вопросы у Милёхина и по детскому саду № 23. По его данным, строительная готовность по состоянию на 11 ноября составляет 39%. Там также не завершено благоустройство территории, внутренняя отделка, ремонт фасада и монтаж инженерных сетей.
На данном объекте отопление запущено. Отдельно ведутся работы по благоустройству. Приступают к чистовой отделке. Рисков не вижу.
Оксана Козлитина
Не устраивает ситуация Милёхина и по ремонту детского сада № 16. Там также не завершено благоустройство территории, внутренняя отделка, ремонт фасада и монтаж инженерных сетей. Строительная готовность составляет 37%. Также у чиновника есть вопросы по ряду других детских садов.
На всех объектах в детских садах сдерживающим фактором было отопление. На сегодняшний день отопление пущено. Приступили к чистовой отделке, и занимаются вопросами благоустройства. Где мы немного отставали, это детский сад № 1, там необходимо было перекладывать теплотрассы.
Оксана Козлитина