В двух детсадах Белгорода строительная готовность ремонта не превышает 40%

Как отметила Козлитина, всего должны отремонтировать 26 детских садов в Белгородской области. Ввели в эксплуатацию уже 15. Ещё 11 находятся на стадии завершения. В риске два объекта — детский сад в Губкинском горокруге и детсад № 85 в Белгороде. По остальным объектам работы продолжаются в плановом режиме.