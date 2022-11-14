В Чернянском районе возможны кратковременные отключения электроэнергии

Глава Чернянского района Татьяна Круглякова сообщила на своих страницах в соцсетях об отсутствии электроэнергии на некоторых улицах муниципалитета из-за технических неисправностей.
По информации чернянского РЭС, частичное отсутствие электроэнергии на территории района связано с техническими неисправностями. Возможны локальные кратковременные отключения электроэнергии. Аварийные бригады уже устраняют неполадки в сетях. Механических повреждений линий электросетей не зафиксировано.
Татьяна Круглякова, глава Чернянского района