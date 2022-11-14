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В Чернянском районе возможны кратковременные отключения электроэнергии

13 ноября 21:32
Фото: 1MI
Аварийные бригады уже устраняют неполадки в сетях.

Глава Чернянского района Татьяна Круглякова сообщила на своих страницах в соцсетях об отсутствии электроэнергии на некоторых улицах муниципалитета из-за технических неисправностей.

По информации чернянского РЭС, частичное отсутствие электроэнергии на территории района связано с техническими неисправностями. Возможны локальные кратковременные отключения электроэнергии. Аварийные бригады уже устраняют неполадки в сетях. Механических повреждений линий электросетей не зафиксировано.
Татьяна Круглякова, глава Чернянского района
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#Александра Склярова#Город#Отключение электроэнергии#Чернянский район#Татьяна Круглякова#Свет#Рэс
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