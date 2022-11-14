В Белгородской области с 2023 года изменится порядок уплаты налогов, сборов и взносов

По словам Поповой, в июле текущего года внесены поправки в Налоговой кодекс России. Речь идёт о введении с 1 января 2023 года единого налогового счёта, которым предусмотрено обязательное применение всеми юрлицами и индивидуальными предпринимателями нового порядка уплаты налогов, сборов и взносов в виде единого налогового платежа.
В настоящее время бизнес несёт значительные издержки на проведение операций по уплате налогов. Из-за незаполнения многочисленных реквизитов в платёжном поручении неизбежно возникают ошибки при перечислении платежей и, как следствие, деньги отражаются в невыясненных поступлениях, возникает недоимка и начисляются пени.
Наталия Попова
Наталия Попова добавила, что указанные факторы явились предпосылками для разработки нового института — единого налогового счёта. Вместо большого количества платежей и необходимости указания в них более 900 трлн вариантов реквизитов деньги будут перечисляться единым налоговым платежом с указанием только двух изменяемых реквизитов — суммы платежа и ИНН налогоплательщика. Налоговый орган на основе имеющихся документов и информации самостоятельно распределит единый налоговый платёж в счёт исполнения налогоплательщиком обязанности по уплате налогов. Перечисление средств будет автоматически распределяться налоговыми органами в счёт уплаты обязательных платежей в соответствии с установленной очерёдностью.
Введение единого налогового счёта исключит у налогоплательщиков задолженности и переплаты по разным видам налогов и обеспечит экономически обоснованный расчёт пеней на общую сумму задолженности перед бюджетом.
Помимо сокращения количества платежей и реквизитов, единый налоговый счёт имеет следующие преимущества:
Попова отметила, что сальдо единого налогового счёта представляет собой разницу между общей суммой денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа, и суммой совокупной обязанности. Обязанность по уплате налога должна быть выполнена в срок, установленный законом. При этом налогоплательщик может перечислить единый налоговый платёж до наступления срока исполнения обязанности.
Существующая модель уплаты налогов на сегодняшний день предполагает различные сроки уплаты в течение месяца. В целях введения единого налогового счёта устанавливаются единые сроки уплаты налогов, что приведёт к упрощению платёжного календаря налогоплательщиков и позволит платить все налоги один раз в месяц единым налоговым платежом.
Наталия Попова
Порядок уплаты и распределения единого налогового платежа следующий:
Как отметил заместитель губернатора Белгородской области Владимир Боровик, закон имеет большие преимущества для налогоплательщиков и несёт определённые риски для бюджетной системы.
Прежде всего, это неритмичное поступление доходов в течение месяца, установление единого срока неизбежно создаст кассовый разрыв областного и местного бюджетов. Областному бюджету необходимо будет привлекать казначейский кредит на пополнение остатка средств на счёте. Учитывая, что у местных бюджетов в большинстве такой возможности нет, необходимо будет обеспечивать «подушку безопасности» в виде переходящих остатков, исходя из потребностей финансирования. Кроме этого, возникает высокая неопределённость в прогнозировании поступлений налогов в бюджеты всех уровней. Для областного бюджета наличие переплаты по налогу на прибыль влечёт за собой тот факт, что переплата не будет засчитываться полностью текущими зачислениями до момента декларации. Это трудности переходного периода, который продлится около полугода.
Владимир Боровик
Глава региона Вячеслав Гладков добавил, что в этой ситуации на изменения повлиять никто не сможет.
Как всегда, существует переходный период. Все к этому готовились. Надеюсь, что все необходимые меры приняты. Переходный период должен быть максимально сокращён до одного-двух месяцев.
Вячеслав Гладков