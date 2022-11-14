В Белгородской области с 2023 года изменится порядок уплаты налогов, сборов и взносов

Наталия Попова добавила, что указанные факторы явились предпосылками для разработки нового института — единого налогового счёта. Вместо большого количества платежей и необходимости указания в них более 900 трлн вариантов реквизитов деньги будут перечисляться единым налоговым платежом с указанием только двух изменяемых реквизитов — суммы платежа и ИНН налогоплательщика. Налоговый орган на основе имеющихся документов и информации самостоятельно распределит единый налоговый платёж в счёт исполнения налогоплательщиком обязанности по уплате налогов. Перечисление средств будет автоматически распределяться налоговыми органами в счёт уплаты обязательных платежей в соответствии с установленной очерёдностью.