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В Белгороде стала вакантной должность главного городского архитектора

14 ноября 12:29
Фото: пресс-служб администрации Белгорода
Пост главы управления архитектуры и градостроительства Белгорода покинул Сергей Киселёв. В этой должности он работал с 2017 года. Кто займёт его место, пока не сообщается.

Управление архитектуры и градостроительства Белгорода осталось без руководителя. Должность главного городского архитектора покинул Сергей Киселёв.

Киселёв руководил ведомством с 2017 года. До этого он был первым замглавы управления архитектуры и градостроительства Белгородской области.

Кто станет новым главным городским архитектором, неизвестно.

Ранее депутаты горсовета Белгорода приняли отставку Антона Иванова с должности мэра. Врио главы городской администрации до проведения конкурса назначили Валентина Демидова.

Депутаты поддержали отставку Антона Иванова с поста мэра Белгорода
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