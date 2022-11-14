В Белгороде стала вакантной должность главного городского архитектора

Управление архитектуры и градостроительства Белгорода осталось без руководителя. Должность главного городского архитектора покинул Сергей Киселёв.
Киселёв руководил ведомством с 2017 года. До этого он был первым замглавы управления архитектуры и градостроительства Белгородской области.
Кто станет новым главным городским архитектором, неизвестно.
Ранее депутаты горсовета Белгорода приняли отставку Антона Иванова с должности мэра. Врио главы городской администрации до проведения конкурса назначили Валентина Демидова.