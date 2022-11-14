В Белгороде лучшие советы по профилактике правонарушений наградили деньгами

В Белгороде выбрали лучшие общественные советы по профилактике правонарушений. Они получат денежные призы.
Первое место занял совет № 5, которым руководит Наталья Гончарова. Учреждение получит 30 тыс. рублей. Второе место занимает совет № 2 под руководством Александра Власенко. За это вручат 20 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров совет № 20. Им руководит Александр Павлов. За третье место положено 10 тыс. рублей.
Уточняется, что из городского бюджета выделили чуть более 68 тыс. рублей для награждения победителей. Средства предусмотрены на финансирование муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории города».