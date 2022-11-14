В 2023 году в Белгородской области на соцконтракты выделят 773 млн рублей

В 2022 году на соцконтракты для белгородцев было направлено больше 600 млн рублей. По словам министра соцзащиты населения и труда области Елены Батановой, в настоящий момент уже законтрактовано 87% денежных средств — помощь получили 4 тыс. семей.
Также Батанова подчеркнула, что, несмотря на сложную ситуацию в отдельных районах области, работу по соцконтрактам проводят все эффективно.
Стоит отметить, что в 2023 году на соцконтракты выделят 773 млн рублей, из них 583 млн рублей направят из федерального бюджета.
Пользуемся большой поддержкой федерального министерства. Рад, что у жителей области есть возможность получить поддержку, сформировать источник постоянного дохода для своей семьи.
Вячеслав Гладков
Напомним, средства соцконтракта можно потратить на повышение квалификации, открытие бизнеса и т. д. Система создана в рамках нацпроекта «Демография» для помощи людям, попавшим в непростую жизненную ситуацию.