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В 2023 году в Белгородской области на соцконтракты выделят 773 млн рублей

14 ноября 07:24
Фото: 1MI
Информацию озвучили во время оперсовещания правительства области 14 ноября.

В 2022 году на соцконтракты для белгородцев было направлено больше 600 млн рублей. По словам министра соцзащиты населения и труда области Елены Батановой, в настоящий момент уже законтрактовано 87% денежных средств — помощь получили 4 тыс. семей.

Также Батанова подчеркнула, что, несмотря на сложную ситуацию в отдельных районах области, работу по соцконтрактам проводят все эффективно.

Стоит отметить, что в 2023 году на соцконтракты выделят 773 млн рублей, из них 583 млн рублей направят из федерального бюджета.

Пользуемся большой поддержкой федерального министерства. Рад, что у жителей области есть возможность получить поддержку, сформировать источник постоянного дохода для своей семьи.
Вячеслав Гладков

Напомним, средства соцконтракта можно потратить на повышение квалификации, открытие бизнеса и т. д. Система создана в рамках нацпроекта «Демография» для помощи людям, попавшим в непростую жизненную ситуацию.

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#Алина Харина#Эксклюзив#Губернатор#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Соцконтракт#Выплата#Касается каждого
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