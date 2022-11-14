Скончался экс-депутат Белгородской областной думы Николай Незнамов

Николай Незнамов был депутатом Белгородской областной думы с 2005 по 2020 гг. Он возглавлял комитет по бюджету и финансам. Юрий Клепиков назвал Незнамова сильным финансистом и мудрым руководителем, а также выразил соболезнования родным и близким экс-депутата.