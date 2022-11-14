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Скончался экс-депутат Белгородской областной думы Николай Незнамов

14 ноября 09:45
Фото: телеграм-канал Юрия Клепикова
Ему было 69 лет. Николай Незнамов работал в региональной думе с 2005 по 2020 гг., возглавлял комитет по бюджету и финансам, напомнил председатель регионального заксобрания Юрий Клепиков.

Бывший депутат Белгородской областной думы Николай Незнамов скончался в возрасте 69 лет. О его смерти сообщил спикер регионального заксобрания Юрий Клепиков.

Николай Незнамов был депутатом Белгородской областной думы с 2005 по 2020 гг. Он возглавлял комитет по бюджету и финансам. Юрий Клепиков назвал Незнамова сильным финансистом и мудрым руководителем, а также выразил соболезнования родным и близким экс-депутата.

Николай Незнамов родился 2 февраля 1953 года. Окончил Московский кооперативный институт Центросоюза, Белгородский университет потребительской кооперации. Кандидат экономических наук.

Помимо политической деятельности, Незнамов был совладельцем медицинских и финансовых организаций в Белгородской области. С 2003 по сентябрь 2021 гг. являлся председателем правления Белгородсоцбанка.

В топ-100 влиятельных людей региона по итогам 2021 года Николай Незнамов занял 75-76-е место.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Николай незнамов#Смерть#Белгородская областная Дума#Депутат
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