Скончался экс-депутат Белгородской областной думы Николай Незнамов

Бывший депутат Белгородской областной думы Николай Незнамов скончался в возрасте 69 лет. О его смерти сообщил спикер регионального заксобрания Юрий Клепиков.
Николай Незнамов был депутатом Белгородской областной думы с 2005 по 2020 гг. Он возглавлял комитет по бюджету и финансам. Юрий Клепиков назвал Незнамова сильным финансистом и мудрым руководителем, а также выразил соболезнования родным и близким экс-депутата.
Николай Незнамов родился 2 февраля 1953 года. Окончил Московский кооперативный институт Центросоюза, Белгородский университет потребительской кооперации. Кандидат экономических наук.
Помимо политической деятельности, Незнамов был совладельцем медицинских и финансовых организаций в Белгородской области. С 2003 по сентябрь 2021 гг. являлся председателем правления Белгородсоцбанка.
В топ-100 влиятельных людей региона по итогам 2021 года Николай Незнамов занял 75-76-е место.