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Руководство «Манчестер Юнайтед» обсудит с тренером будущее Роналду

14 ноября 17:39
Фото: pxhere.com
В совете директоров недовольны интервью португальского нападающего.

Руководство футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» намерено поговорить с тренером Эриком тен Ханом о будущем Криштиану Роналду, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на британские СМИ.

 

Поводом для разговора стало интервью португальца, в котором он раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику клуба, заявив, что хочет покинуть команду.

 

Ранее Роналду уже высказывал намерение перейти в другой клуб, но не смог договориться о переходе.

 

Сам же «МЮ» официально отреагировал на интервью, пообещав проверить факты.

#Спорт
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