Руководство «Манчестер Юнайтед» обсудит с тренером будущее Роналду

Руководство футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» намерено поговорить с тренером Эриком тен Ханом о будущем Криштиану Роналду, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на британские СМИ.
Поводом для разговора стало интервью португальца, в котором он раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику клуба, заявив, что хочет покинуть команду.
Ранее Роналду уже высказывал намерение перейти в другой клуб, но не смог договориться о переходе.
Сам же «МЮ» официально отреагировал на интервью, пообещав проверить факты.