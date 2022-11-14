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Пьяный белгородец сбил женщину на дороге и скрылся с места ДТП

14 ноября 07:20
Фото: 1MI
Личность водителя установила полиция. Пожилая женщина оказалась в больнице, сообщили в региональном УМВД.

В Грайворонском горокруге 13 ноября в районе 17:30 43-летний водитель УАЗа сбил 79-летнюю пенсионерку. ДТП произошло около перекрёстка в селе Ивановская Лисица.

Водитель скрылся с места аварии. Вскоре его личность установили. Мужчина был пьян. Пострадавшая пожилая женщина оказалась в больнице.

12 ноября в Губкинском городском округе пострадала 37-летняя пассажирка отечественного авто. Водитель не выдержал дистанцию и врезался в другую машину.

10 ноября в Старом Осколе 10-летний мальчик попал под колёса микроавтобуса. Школьник переходил дорогу в неположенном месте. 

 

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#Наталья Корявых#Происшествия#Грайворонский горокруг#Пьяный водитель#Сбил женщину на дороге#Водитель скрылся
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