Пьяный белгородец сбил женщину на дороге и скрылся с места ДТП

В Грайворонском горокруге 13 ноября в районе 17:30 43-летний водитель УАЗа сбил 79-летнюю пенсионерку. ДТП произошло около перекрёстка в селе Ивановская Лисица.
Водитель скрылся с места аварии. Вскоре его личность установили. Мужчина был пьян. Пострадавшая пожилая женщина оказалась в больнице.
12 ноября в Губкинском городском округе пострадала 37-летняя пассажирка отечественного авто. Водитель не выдержал дистанцию и врезался в другую машину.
10 ноября в Старом Осколе 10-летний мальчик попал под колёса микроавтобуса. Школьник переходил дорогу в неположенном месте.