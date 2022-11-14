«Праздник к нам приходит»: Белгород украшают к Новому году

Белгород начали украшать к Новому году. Сотрудники Белгорблагоустройства уже монтируют новогоднюю ёлку. Дерево установят к 1 декабря.
Рабочие украшают город старыми декорациями. Их хранили год. На Свято-Троицком бульваре за Вечным огнём на деревьях развешивают гирлянды. На этой неделе также украсят мост на улице Волчанской и Гражданский проспект.
Ранее сообщалось, что мэрия Белгорода расторгла контракт на установку большого катка на Соборной площади. Новогоднюю ёлку в областном центре начали монтировать ещё 10 ноября.