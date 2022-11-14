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«Праздник к нам приходит»: Белгород украшают к Новому году

14 ноября 14:17
Фото: администрация Белгорода
Белгород готовится к Новому году
Рабочие уже начали монтировать новогоднюю ёлку. Её установят к 1 декабря, сообщили в мэрии.

Белгород начали украшать к Новому году. Сотрудники Белгорблагоустройства уже монтируют новогоднюю ёлку. Дерево установят к 1 декабря.

Рабочие украшают город старыми декорациями. Их хранили год. На Свято-Троицком бульваре за Вечным огнём на деревьях развешивают гирлянды. На этой неделе также украсят мост на улице Волчанской и Гражданский проспект.

Ранее сообщалось, что мэрия Белгорода расторгла контракт на установку большого катка на Соборной площади. Новогоднюю ёлку в областном центре начали монтировать ещё 10 ноября. 

 

Белгород готовится к Новому годуБелгород готовится к Новому году
Белгород готовится к Новому году
Фото: администрация Белгорода
Как украсят Белгород к Новому году?
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#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгород#Новый год#Подготовка к Новому году#Украшение Белгорода#Новогодняя ёлка
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