На 2023 год запланирована индексация прожиточного минимума в России — после повышения на 3,3% он составит 14 375 руб. Так как ПМ рассчитывается в разных регионах по конкретным социальным группам, величина может быть разной. К примеру, для трудоспособных граждан РФ ПМ будет зафиксирован на уровне 15 669 р., на ребёнка прожиточный минимум по стране составит 13 944 р., а для пенсионеров — 12 363 р.