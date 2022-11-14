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Повышение прожиточного минимума с 1 января 2023 года в Белгороде

14 ноября 06:58
Фото: duma.gov.ru
Повышение прожиточного минимума с 1 января 2023 года в Белгороде
Прожиточный минимум в Белгороде, как и в других российских городах, в следующем году может быть проиндексирован. Сколько он составит после повышения — разбираемся в этом материале.
Сюжет
Выплаты

Индексация прожиточного минимума в 2023 году

На 2023 год запланирована индексация прожиточного минимума в России — после повышения на 3,3% он составит 14 375 руб. Так как ПМ рассчитывается в разных регионах по конкретным социальным группам, величина может быть разной. К примеру, для трудоспособных граждан РФ ПМ будет зафиксирован на уровне 15 669 р., на ребёнка прожиточный минимум по стране составит 13 944 р., а для пенсионеров — 12 363 р.

Как отметили в Министерстве труда и социальной защиты РФ, в 2023 году индексация выплат, величина которых «привязана» к ПМ, будет осуществляться поэтапно. В общей сложности ПМ будет проиндексирован на 13,6% — таким образом, он будет выше прогнозируемого показателя инфляции по стране.

Ожидается, что повышение ПМ затронет более 22 млн граждан из числа населения России, в том числе и жителей Белгорода.

Индексация прожиточного минимума в 2023 году
Фото: 1MI

Прожиточный минимум в Белгороде

В 2022 году в России индексация ПМ осуществлялась дважды — в начале года и в середине. После повышения по стране он составил на ребёнка 12 274 р., на трудоспособных граждан — 13 793 р., на граждан пенсионного возраста — 10 882 р.

Прожиточный минимум был проиндексирован и для жителей Белгородской области, и, в частности, города Белгорода. С июня 2022 года ПМ повысился на 10% и достиг следующих показателей:

  • трудоспособные граждане — 12 745 р.;
  • пенсионеры — 10 055 р.;
  • дети — 11 341 р.
Прожиточный минимум в Белгороде
Фото: 1MI

ПМ считается базовой величиной, на основе которой осуществляются расчёты различных видов социальной помощи — пособий на детей, многодетным семьям, а также семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды.

После индексации ПМ повысились и соответствующие выплаты. Ожидается, что в 2023 году после очередной индексации социальные выплаты для жителей Белгорода также повысятся, причём для всех категорий населения.

Прожиточный минимум в Белгороде
Фото: duma.gov.ru
#Выплаты#Прожиточный минимум
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