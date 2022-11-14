Потребители услуг ЖКХ выбирают BelPay

BelPay по своему функционалу — тот же личный кабинет Белгородэнергосбыта, только в кармане. Если вы до сих пор не скачали мобильное приложение на свой телефон исключительно потому, что не знаете, как это сделать и боитесь, что не разберетесь, как им пользоваться — это напрасные опасения. Каждый сотрудник Белгородэнергосбыта заинтересован в том, чтобы как можно больше клиентов освоили BelPay. Поэтому мы постоянно консультируем и обучаем, чтобы у вас все работало. Задавайте любые вопросы по удобным для вас каналам коммуникации, а мы расскажем и покажем, как действовать.