Потребители услуг ЖКХ выбирают BelPay

Удобное, интуитивно понятное мобильное приложение BelPay уверенно завоевывает доверие потребителей коммунальных услуг. С августа 2021 года его скачали 20 400 раз.
Кто эти люди? Среди них больше мужчин (64% представителей сильного пола против 36% женщин).
BelPay можно скачать на платформе Google Play или App Store. Для входа использовать логин и пароль личного кабинета для физических лиц на сайте белгородэнергосбыт.рф. Если личного кабинета нет, то необходимо пройти регистрацию: ввести фамилию, имя и отчество, email, пароль, лицевой счет (9 знаков) АО «Белгородэнергосбыт», который можно взять в нижней части единого платежного документа. Для удобства на экране пошагово будут появляться подсказки. Затем можно добавить необходимое количество абонентских номеров — лицевых счетов клиентов.
Чаще всего типичный пользователь мобильного приложения заходит в него ближе к полуночи. Наверное, это объясняется тем, что днем он очень занят. И немудрено: наш средний клиент молод и активен — ему 35 лет.
Типичный пользователь BelPay — белгородец или москвич белгородского происхождения.
Нередко дети, уехавшие работать в Москву, берут на себя оплату коммунальных услуг родителей, проживающих в Белгородской области, привязывая их лицевой счет к своему мобильному приложению.
А если посмотреть на карту, то мы увидим, что мобильным приложением BelPay от компании Белгородэнергосбыт пользуется вся Россия — от Мурманска до Петропавловска-Камчатского. Наиболее активно — города Черноземья — Воронеж, Курск и Орел. Также отметим большое количество визитов пользователей из Тюмени и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Как известно, на протяжении ряда лет жители этих регионов наиболее активно приобретали недвижимость в Белгородской области. Отметим, что в интересе к мобильному приложению Белгородэнергосбыта замечены пользователи более 40 областных центров страны, среди которых — 11 городов-миллионников.
Также в числе пользователей мобильного приложения BelPay — граждане, проживающие в ближнем и дальнем зарубежье — в Беларуси, Германии, Голландии, Великобритании, Польше, Нидерландах, Объединенных Арабских Эмиратах и Франции.
Возьмем статистику девяти месяцев 2022 года и посмотрим, с какими целями заходили потребители в BelPay.
На использование сервиса оплаты электроэнергии приходится 34% от общего количества визитов.
18% визитов совершались с целью ознакомиться с сервисом по оплате единого платежного документа.
BelPay как агрегатор платежей за все услуги ЖКХ позволяет оплачивать начисления организаций коммунальной сферы, входящие в ЕПД, без комиссии банковской картой, выпущенной АБ «Россия». Платежи за электроэнергию принимаются без комиссии, а по остальным услугам комиссия составит в 1%.
Коммуналку в мобильном приложении можно оплатить любой банковской картой, но лучше – картой «Мир», чтобы получить 1% кешбэка от суммы платежа. Кешбэк можно получить при оплате до 28 февраля 2023 года. Необходима регистрация в программе лояльности АО «НСПК» (оператор платежной системы «Мир») и принятие условий акции. Подробная информация об организаторе и правилах проведения акции — здесь.
В 6% случаев мобильное приложение используют для заходов на маркетплейс Белгородэнергосбыта, который предлагает клиентам более 50 бытовых услуг.
Большую популярность набирает сервис по передаче показаний приборов учета электроэнергии и других ресурсов, входящих в единый платежный документ.
BelPay по своему функционалу — тот же личный кабинет Белгородэнергосбыта, только в кармане. Если вы до сих пор не скачали мобильное приложение на свой телефон исключительно потому, что не знаете, как это сделать и боитесь, что не разберетесь, как им пользоваться — это напрасные опасения. Каждый сотрудник Белгородэнергосбыта заинтересован в том, чтобы как можно больше клиентов освоили BelPay. Поэтому мы постоянно консультируем и обучаем, чтобы у вас все работало. Задавайте любые вопросы по удобным для вас каналам коммуникации, а мы расскажем и покажем, как действовать.
Кроме личного кабинета для физических лиц на сайте белгородэнергосбыт.рф, вы можете связаться с нами по телефону (4722) 23-08-49, вайберу viber://pa? chatURI=belsbyt, по электронной почте [email protected], написать в аккаунтах компании в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Мы хотим, чтобы вы навсегда забыли об очередях. Решайте любые вопросы энергоснабжения, оплачивайте коммунальные услуги всех поставщиков, заказывайте бытовые услуги на маркетплейсе буквально на ходу и будьте всегда на связи с Белгородэнергосбытом в мобильном приложении BelPay!
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