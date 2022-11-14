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Полиция спустя пять месяцев признала смерть подозреваемого в грабеже пенсионеров

14 ноября 06:37
Фото: 1MI
Пожилую пару в Красненском районе Белгородской области ограбили в июне. Спустя время стало известно, что один из подозреваемых решил во всём сознаться, после чего его обнаружили мёртвым. Второй участник преступления, как пишет «Фонарь», отправился добровольцем на СВО.

Вечером 2 июня в красненском селе Хмелевое ограбили пожилую пару. Злоумышленники вынесли из дома пенсионеров 70 тыс. рублей. При этом 88-летнего мужчину избили, а его супругу, которая даже не могла встать с кровати из-за проблем со здоровьем, запугали.

По факту происшествия полиция возбудила уголовное дело за разбой. Спустя время стало известно, что один из участников преступления решил сам во всём признаться, но его через несколько часов после этого нашли мёртвым.

Журналисты пять месяцев пытались узнать, возбудили ли по факту смерти подозреваемого уголовное дело. Только в ответе на пятый запрос редакции ответили, что возбуждённое в июне уголовное дело прекратили из-за того, что один из участников преступления мёртв.

«Фонарь» также сообщает, что в телефоне погибшего обнаружили информацию о том, что злоумышленники планировали и в дальнейшем нападать на пенсионеров.

Что касается второго подозреваемого, издание со ссылкой на собственный источник пишет, что ему предложили стать добровольцем и отправиться на спецоперацию. Мужчина согласился.

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#Происшествия#Белгородская область#Красненский район#Полиция#Пенсионеры#Грабёж#Инна Рогова
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