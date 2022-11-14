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Песков ответил на вопрос о возможных рисках наступления ВСУ на Белгород и Курск

14 ноября 12:09
Фото: 1MI
По словам пресс-секретаря президента РФ, необходимые меры в приграничных регионах принимаются. Вместе с тем Дмитрий Песков переадресовал вопрос в Минобороны и спецслужбы, сообщает РИА «Новости».
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СВО

Журналисты спросили пресс-секретаря президента, как в Кремле оценивают возможные риски наступления ВСУ на Белгородскую и Курскую области. Об этих планах киевских войск ранее рассказал пленный военнослужащий с Украины.

Дмитрий Песков переадресовал вопрос в Минобороны и спецслужбы. В то же время пресс-секретарь главы государства отметил, что в регионах ведут планомерную целенаправленную работу в рамках координационного совета и что необходимые меры принимаются.

Пленный украинский военнослужащий ранее рассказал, что ориентировочно наступление киевские войска планировали на зиму, но вместе с тем добавил, что не сильно осведомлён в этом вопросе. В региональном оперштабе в свою очередь призвали белгородцев не паниковать и не слишком доверять информации солдата ВСУ. О том, что вторжение киевских войск маловероятно, утверждал генерал-майор в отставке Сергей Липовой.

Киевские войска планируют зимой наступать на Белгородскую и Курскую области
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#Общество#СВО#Белгородская область#Курская область#Дмитрий Песков#ВСУ#Наступление#Минобороны#Спецслужбы#Инна Рогова
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