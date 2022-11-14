Песков ответил на вопрос о возможных рисках наступления ВСУ на Белгород и Курск

Пленный украинский военнослужащий ранее рассказал, что ориентировочно наступление киевские войска планировали на зиму, но вместе с тем добавил, что не сильно осведомлён в этом вопросе. В региональном оперштабе в свою очередь призвали белгородцев не паниковать и не слишком доверять информации солдата ВСУ. О том, что вторжение киевских войск маловероятно, утверждал генерал-майор в отставке Сергей Липовой.