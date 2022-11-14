Песков ответил на вопрос о возможных рисках наступления ВСУ на Белгород и Курск

Журналисты спросили пресс-секретаря президента, как в Кремле оценивают возможные риски наступления ВСУ на Белгородскую и Курскую области. Об этих планах киевских войск ранее рассказал пленный военнослужащий с Украины.
Дмитрий Песков переадресовал вопрос в Минобороны и спецслужбы. В то же время пресс-секретарь главы государства отметил, что в регионах ведут планомерную целенаправленную работу в рамках координационного совета и что необходимые меры принимаются.
Пленный украинский военнослужащий ранее рассказал, что ориентировочно наступление киевские войска планировали на зиму, но вместе с тем добавил, что не сильно осведомлён в этом вопросе. В региональном оперштабе в свою очередь призвали белгородцев не паниковать и не слишком доверять информации солдата ВСУ. О том, что вторжение киевских войск маловероятно, утверждал генерал-майор в отставке Сергей Липовой.