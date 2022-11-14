На Щорса в Белгороде после ремонта открылся филиал детской стоматполиклиники

В областном центре на улице Щорса после капитального ремонта открылся филиал детской стоматполиклиники. Пропускная способность увеличилась в полтора раза. Благодаря расширению площадей, рабочих мест и закупке нового современного оборудования увеличилась доступность оказания стоматологической помощи в рамках ОМС со 150 до 230 посещений в день. Обновлённое медучреждение посетил региональный министр здравоохранения Андрей Иконников.
Здесь был полностью проведён капитальный ремонт. Здание было построено ещё в начале 90-х годов и ни разу не ремонтировалось. После ремонта количество кабинетов увеличилось, улучшилась материально-техническая база. Доступность оказания стоматологической помощи детям увеличится до 300 обращений в сутки. Раньше было 160-170. Это большой пул оказания услуг.
Андрей Иконников
На сегодняшний день в филиале доступны все виды стоматологической помощи: профилактическая, терапевтическая, хирургическая и ортодонтическая. Также есть кабинет неотложной помощи, где принимают по живой очереди.
Мы соблюдаем все правила — помощь оказывается в течение двух часов с момента обращения. Мы понимаем, что количество пациентов может увеличиться, поэтому кабинет неотложной помощи сделали двойной. При необходимости мы подключаем второй кабинет, чтобы пациенту было максимально комфортно. Наплыв, традиционно, идёт в новогодние праздники, каникулярный период, летом.
Александр Пономарёв, главный врач детской стоматологической поликлиники Белгорода
Одновременно приём будет проходить в шести кабинетах, которые оснащены 11 новыми стоматологическими установками, а также всем необходимым оборудованием и материалами для диагностики и лечения. Также в филиале оборудован отдельный хирургический кабинет, где есть возможность проведения амбулаторно-хирургических операций.
Здесь я работаю с самого открытия. У нас появился отдельный хирургический кабинет, чего раньше не было.
Алексей Новиков, заведующий лечебно-профилактическим отделением № 2
Увеличилось также и количество специалистов, которые оказывают помощь в рамках программы госгарантий — 22 врача, которые работают в две смены. Стало больше специалистов ортодонтического и хирургического профиля.
Присутствует в поликлинике и рентген-кабинет, который также оснащён современным оборудованием. Это позволяет отказаться от использования рентгеновских плёнок, химических реактивов, получать моментальный снимок на мониторе и при этом снизить лучевую нагрузку на 90%.
В 2023 году планируется закупка стоматологического томографа, на котором будут выполнять обследование детского населения в рамках программы ОМС.
Впервые в государственном учреждении появится стоматологический томограф. Мы уже подобрали аппарат. Все документы готовы, мы выходим на торги. Думаю, в первый — максимум второй квартал 2023 года он у нас будет.
Александр Пономарёв, главный врач детской стоматологической поликлиники Белгорода
Рассказал Пономарёв и о работе до открытия филиала на Щорса.
Мы год находились настолько в стеснённых условиях. С записью были проблемы. Сейчас я уже неделю отслеживаю расписание — не меньше 500 талонов свободных. Пока платное отделение мы не запускаем. Концепция такая — пациент зашёл и получил помощь от А до Я. И не только ту, что входит в обязательную программу госгарантий.
Александр Пономарёв, главный врач детской стоматологической поликлиники Белгорода
Андрей Иконников отметил, что нужно добавить навигацию и детский интерактив на стены. В целом — пациенты довольны. Чиновник подчеркнул, что после открытия филиала жалоб на оказание стоматологических услуг детскому населению стало меньше. Записаться на приём можно через электронную регистратуру.