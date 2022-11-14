На Щорса в Белгороде после ремонта открылся филиал детской стоматполиклиники

Одновременно приём будет проходить в шести кабинетах, которые оснащены 11 новыми стоматологическими установками, а также всем необходимым оборудованием и материалами для диагностики и лечения. Также в филиале оборудован отдельный хирургический кабинет, где есть возможность проведения амбулаторно-хирургических операций.