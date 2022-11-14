Муниципалитет Белгородской области купит в собственность жилой дом за 4,6 млн рублей

В жилом доме обязательно должны быть налажены электроснабжение, канализация, центральное холодное водоснабжение и автономное отопление. Дом купят только кирпичный, с новой отделкой, с наличием косметического ремонта и сантехнического оборудования. При этом в одноэтажном доме должно быть минимум три комнаты.