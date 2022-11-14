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Муниципалитет Белгородской области купит в собственность жилой дом за 4,6 млн рублей

13 ноября 21:07
Фото: 1MI
Земельный участок с домом купят за бюджет Корочанского района.

На сайте госзакупок появилась заявка на приобретение жилого дома в муниципальную собственность в городе Короче. Начальная цена контракта — 4 603 680 рублей.

Судя по документам, площадь жилого дома должна составлять не менее 72 квадратных метров, а площадь земельного участка — не менее 700 квадратных метров.

В жилом доме обязательно должны быть налажены электроснабжение, канализация, центральное холодное водоснабжение и автономное отопление. Дом купят только кирпичный, с новой отделкой, с наличием косметического ремонта и сантехнического оборудования. При этом в одноэтажном доме должно быть минимум три комнаты.

Во дворе обязан быть навес для парковочного места, а подъезд выложен тротуарной плиткой или залит асфальтобетоном. Заказчик также просит, чтобы весь участок был благоустроен и огорожен забором.

Напомним, что в конце октября на сайте госзакупок также появилась заявка на приобретение жилого дома в городе Валуйки. Жилой дом площадью не менее 57 кв. м. приобретают для семьи с детьми-инвалидами.

В Валуйках для семьи с детьми-инвалидами купят дом за 4 млн рублей
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#Александра Склярова#Экономика#Эксклюзив#Госзакупки#Белгородская область#Короча#Дом#Муниципальная собственность
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