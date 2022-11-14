Металлоинвест признан лучшим работодателем среди производственных компаний в России

Металлоинвест стал одним из 13 участников рейтинга, набравших более 60 баллов из 100 возможных. Среди лидеров — представители различных отраслей экономики, включая IT и интернет-торговлю, добычу полезных ископаемых, производство, финансы и страхование. Всего в рейтинге приняли участие 82 компании.
Эксперты РБК отметили высокий объем инвестиций Металлоинвеста в развитие бизнеса, улучшение условий труда и обучение сотрудников, сохранение конкурентного уровня заработной платы и социального пакета. По таким критериям как надежность бизнеса и деловая репутация Компания получила максимальные и близкие к ним оценки.
«Поддержка людей, сохранение трудовых коллективов и устойчивость бизнеса являются для нас сегодня основным приоритетом, — отметил генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев. — Несмотря на серьезные вызовы и сложные задачи, с которыми сталкивается отрасль, мы не сокращаем объём социальных инвестиций и выполняем все взятые на себя обязательства. Так, в сентябре–октябре мы второй раз в этом году повысили доходы сотрудников наших предприятий. Суммарное увеличение в этом году составило 11%».
Металлоинвест не первый раз занимает высокие места в рейтингах лучших работодателей. В прошлом году Компания получила «Золотой» статус в рейтинге лучших работодателей России, представленном Forbes, показав лучший результат среди всех горнодобывающих и металлургических компаний.