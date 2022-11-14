Металлоинвест признан лучшим работодателем среди производственных компаний в России

«Поддержка людей, сохранение трудовых коллективов и устойчивость бизнеса являются для нас сегодня основным приоритетом, — отметил генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев. — Несмотря на серьезные вызовы и сложные задачи, с которыми сталкивается отрасль, мы не сокращаем объём социальных инвестиций и выполняем все взятые на себя обязательства. Так, в сентябре–октябре мы второй раз в этом году повысили доходы сотрудников наших предприятий. Суммарное увеличение в этом году составило 11%».