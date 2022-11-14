Лучшие участковые Белгорода получат денежные призы до 30 тысяч рублей

17 ноября в Белгороде пройдёт церемония награждения лучших участковых. Награды вручат и лучшим полицейским участкам в День участковых уполномоченных полиции.
В голосовании среди правоохранителей победили Сергей Шаталов, Виктория Малеева и Юлия Козырева. Им выдадут денежные призы от 10 до 30 тыс. рублей. Лучшими пунктами признали участки № 2, 16 и 17.
Напомним, полицейский Сергей Наумов из приграничья стал «народным участковым» в Белгородской области. Ему приходится следить за порядком в Нехотеевке и Журавлёвке.