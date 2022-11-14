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Лучшие участковые Белгорода получат денежные призы до 30 тысяч рублей

14 ноября 13:22
Фото: 1MI
Лучшие участковые и полицейские участки получат награду в профессиональный праздник, сообщили в мэрии.

17 ноября в Белгороде пройдёт церемония награждения лучших участковых. Награды вручат и лучшим полицейским участкам в День участковых уполномоченных полиции.

В голосовании среди правоохранителей победили Сергей Шаталов, Виктория Малеева и Юлия Козырева. Им выдадут денежные призы от 10 до 30 тыс. рублей. Лучшими пунктами признали участки № 2, 16 и 17.

Напомним, полицейский Сергей Наумов из приграничья стал «народным участковым» в Белгородской области. Ему приходится следить за порядком в Нехотеевке и Журавлёвке. 



Белгородскому полицейскому немного не хватает для победы в «Народном участковом»
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#Наталья Корявых#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Лучшие участковые#Денежные призы
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