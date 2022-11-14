К «чёрной пятнице» «Почта России» предлагает скидку на подписку

Оформить подписку можно для себя или для близких, в том числе проживающих в другом регионе России. Кроме того, благотворительная акция «Почты России» «Дерево добра» позволяет подарить подписку детскому дому, школе-интернату, дому престарелых или сельской библиотеке. Для этого нужно выбрать учреждение, которому вы подарите подписку, и оплатить её картой на сайте или в почтовом отделении.