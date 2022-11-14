К «чёрной пятнице» «Почта России» предлагает скидку на подписку

Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном приложении «Почты России», а также у почтальонов при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов. В акции участвуют как федеральные, так и региональные издания для детей и взрослых.
Оформить подписку можно для себя или для близких, в том числе проживающих в другом регионе России. Кроме того, благотворительная акция «Почты России» «Дерево добра» позволяет подарить подписку детскому дому, школе-интернату, дому престарелых или сельской библиотеке. Для этого нужно выбрать учреждение, которому вы подарите подписку, и оплатить её картой на сайте или в почтовом отделении.
Каталог «Почты России» насчитывает более 6200 изданий. Среди них — общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы. На сайте нужное издание можно найти по названию, в алфавитном указателе, в прессе по темам, введя в поисковую строку подписной индекс журнала или газеты. На главной странице клиенты увидят тематические подборки с самыми популярными СМИ. «Почта России» доставляет издания в почтовые ящики во всех регионах страны.
Реклама. ПОЧТА РОССИИ АО
LjN8KGYRX