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Гладков: Сидят в детских игровых комнатах и вместо работы курят

14 ноября 10:07
Фото: 1MI

Вячеслав Гладков раскритиковал чиновников за нежелание следить за ремонтом детсадов

В ходе оперативного совещания главе Белгородской области Вячеславу Гладкову представили отчёт о ходе капитального ремонта и строительства объектов образования, планируемых к вводу в 2022 году. Губернатор обвинил чиновников в нежелании контролировать процесс и упрекнул в пассивной позиции.

По итогам отчётов заместителя губернатора Белгородской области Андрея Милёхина и регионального министра строительства Оксаны Козлитиной губернатор сделал вывод о том, что часть объектов могут не успеть сдать в эксплуатацию до 15 декабря.

Сейчас начинается грязь, вы объекты срываете. Ни одного объекта, Оксана Петровна [Козлитина — прим. ред.], я переносить не буду. Времени было предостаточно. То, что вы не успели за полгода, успеете за месяц? Положите плитку, покрасите, сделаете благоустройство? До 15 декабря. Никто переносить не будет.
Вячеслав Гладков

Также губернатор остался недоволен презентацией Милёхина по проблемным образовательным учреждениям.

Вы просто тратите время всей области. Не можете подготовить презентацию — приходите, буду предварительно у вас её просматривать. Вызывайте заместителей и губернаторов и учите готовить презентацию, если не умеют. Давайте я буду отслеживать за вас.
Вячеслав Гладков

Досталось и министру строительства Оксане Козлитиной. Гладков отметил, что на многих объектах был сам и видел очень слабый контроль со стороны УКСа и со стороны министерства строительства.

Люди приходят на работу к 08:00, в 09:00 заходят в офисные помещения, слишком много перекуров. Сам наблюдал, когда сидят в детских игровых комнатах и вместо того, чтобы работать, курят. А из бюджета деньги платятся. А в 17:00 уже на объектах никого нет. Это называется неправильная организация. Начинают рассказывать, что кто-то деньги кому-то не доплатил. Хотя впервые в истории Белгородской области заплатили 50% аванса. Нет контроля. Начинайте проводить планёрки не в 13:00–14:00, когда вам удобно, а в 20:00. Чтобы выезжали на объекты и смотрели.
Вячеслав Гладков

Заподозрил Гладков Милёхина и в том, что чиновник не выезжает на объекты и лично не следит за ходом строительства.

Если бы это было так, вы бы сейчас не заученные фразы говорили, а доложили бы сами. Вас там нет. Я понимаю, что мне нужно сейчас всё бросить и выезжать туда самому.  Почему не можете доложить, а читаете по бумажке? Контроля от министерства образования нет. Вы не заинтересованы. Пока занимаете пассивную позицию, прошу это изменить.
Вячеслав Гладков

Милёхин с этим не согласился и отметил, что форму доклада понял. Гладков сказал, что ему от этого не легче. Милёхин подчеркнул, что ему тоже.

Напомним, губернатор пригрозил увольнением чиновникам за срыв сроков сдачи детсадов в Белгороде. Своих постов могут лишиться региональный министр строительства и начальник УКСа.

 

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#Кристина Семенчук#Город#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Строительство#Капремонт школы#Детский сад#Гладков#Чиновник
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