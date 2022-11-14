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Гладков пригрозил уволить чиновников за срыв сроков сдачи детсадов в Белгороде

14 ноября 08:35
Фото: 1MI
Глава региона Вячеслав Гладков пообещал уволить министра строительства и начальника УКСа, если до конца года не завершится капремонт детских садов и школ в Белгороде.

В ходе оперативного совещания главе региона Вячеславу Гладкову представили отчёты о ходе строительства и капремонта школ и детских садов в Белгороде. Но данные регионального министра строительства Оксаны Козлитиной и заместителя губернатора Андрея Милёхина оказались разными.

По докладу Козлитиной у нас ситуация достаточно управляемая, если смотреть в процентом соотношении от общего объёма. В вашем докладе [Андрея Милёхина — прим. ред.] ситуация критическая. 50% объектов, с вашей точки зрения, находятся в «красной зоне».
Вячеслав Гладков

На сегодняшний день в «красной зоне» находятся 12 детских садов. В итоге Гладков пригрозил Козлитиной увольнением, если хотя бы один объект не будет сдан в поставленный срок — до 15 декабря.

Очень плохо. У меня ощущение, что вы сейчас мне все объекты образования сорвёте. Я могу сказать, если срыв будет хоть по одному объекту, жду вашего заявления об увольнении. Начальник УКСа и министр строительства будут уволены 31 декабря, если хотя бы один объект не будет сдан. Шуток не будет. Вижу, что кроме меня заинтересованных людей нет, значит, буду выстраивать работу, поеду по объектам. Я время найду.
Вячеслав Гладков

 

 

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#Кристина Семенчук#Общество#Губернатор#Белгород#Вячеслав Гладков#Строительство#Детский сад#Министр строительства#Гладков#Сроки
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