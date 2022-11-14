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Гладков отметил успехи 14-летней белгородской рекордсменки

14 ноября 06:34
Фото: Алёна Машнева
Губернатор на своей странице в соцсети написал, что рад тому, что дети в Белгородской области могут реализовать свои таланты.

Глава региона Вячеслав Гладков отметил успехи юной белгородки, которая занимается фортепиано, флейтой и вокалом. По словам губернатора, он рад, что дети в Белгородской области имеют возможность реализовывать свои таланты.

Алёна Машнева живёт в Строителе. За свою деятельность имеет и международные награды. Белгородцы просили Гладкова отметить её успехи под одним из постов.

«Алёна, ты молодец! Очень рад, что многие дети Белгородской области имеют возможность реализовать свои таланты. Постараемся и дальше принимать для этого все необходимые усилия», — сказал глава региона.

Ранее сообщалось, что 14-летняя белгородка попала в реестр рекордов РФ по числу наград в вокальных конкурсах. Алёна получила 230 наград в международных конкурсах по вокальному искусству за год.

 

Каждую свободную минуту я пою: 14-летняя белгородка попала в реестр рекордов РФ
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#Наталья Корявых#Алёна Машнева#Вячеслав Гладков#Рекорд россии#Рекордсменка
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