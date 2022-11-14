Гладков о строительстве ФАПов: Ощущение, что строим стартовый комплекс для Байконура

По словам министра здравоохранения Белгородской области Андрея Иконникова, в регионе должны построить 37 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и Центров врача общей практики. 18 объектов находятся в зоне высокого риска неполучения лицензии до 31 декабря. На этих объектах не ведутся работы по благоустройству, монтажу инженерных сетей и пожарных резервуаров.