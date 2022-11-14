Гладков о строительстве ФАПов: Ощущение, что строим стартовый комплекс для Байконура

По словам министра здравоохранения Белгородской области Андрея Иконникова, в регионе должны построить 37 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и Центров врача общей практики. 18 объектов находятся в зоне высокого риска неполучения лицензии до 31 декабря. На этих объектах не ведутся работы по благоустройству, монтажу инженерных сетей и пожарных резервуаров.
Есть риски, потому что обещанные минстроем сроки (1 ноября) сорваны — ни один ФАП в настоящее время не сдан.
Андрей Иконников
По словам министра строительства Оксаны Козлитиной, в настоящий момент на 30 объектах полностью завершена сборка модулей. Работы по благоустройству ведутся на 10 объектах.
Вопрос не в том, где ведутся или не ведутся работы. Андрей Иконников чётко показал, что есть вопросы по благоустройству. Большое количество объектов, которые сдадут не в начале декабря, а в конце. Не получим лицензию — не сможем предоставлять услуги, в которых крайне нуждаются люди в зимний период. Болеет очень много детей, стариков, которые десятилетиями ждали ФАП. С деньгами не можем построить объекты. Такое ощущение, что строим стартовый комплекс для Байконура, а не маленькие домики.
Вячеслав Гладков
Губернатор поручил Козлитиной перевести министерство в режим работы без выходных, а Иконникову — продолжать контроль выполнения работ.
Напомним, 7 ноября под угрозой неполучения лицензии находилось 10 ФАПов.