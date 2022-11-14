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Гладков о строительстве ФАПов: Ощущение, что строим стартовый комплекс для Байконура

14 ноября 08:56
Фото: 1MI

18 белгородских ФАПов рискуют не получить лицензию из-за срывов сроков строительства

Во время оперсовещания 14 ноября губернатору доложили о ходе работ по капремонтам и возведению фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов).

По словам министра здравоохранения Белгородской области Андрея Иконникова, в регионе должны построить 37 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и Центров врача общей практики. 18 объектов находятся в зоне высокого риска неполучения лицензии до 31 декабря. На этих объектах не ведутся работы по благоустройству, монтажу инженерных сетей и пожарных резервуаров.

Есть риски, потому что обещанные минстроем сроки (1 ноября) сорваны — ни один ФАП в настоящее время не сдан.
Андрей Иконников
Фото: пресс-служба правительства области

По словам министра строительства Оксаны Козлитиной, в настоящий момент на 30 объектах полностью завершена сборка модулей. Работы по благоустройству ведутся на 10 объектах.

Вопрос не в том, где ведутся или не ведутся работы. Андрей Иконников чётко показал, что есть вопросы по благоустройству. Большое количество объектов, которые сдадут не в начале декабря, а в конце. Не получим лицензию — не сможем предоставлять услуги, в которых крайне нуждаются люди в зимний период. Болеет очень много детей, стариков, которые десятилетиями ждали ФАП. С деньгами не можем построить объекты. Такое ощущение, что строим стартовый комплекс для Байконура, а не маленькие домики.
Вячеслав Гладков

Губернатор поручил Козлитиной перевести министерство в режим работы без выходных, а Иконникову — продолжать контроль выполнения работ.

Напомним, 7 ноября под угрозой неполучения лицензии находилось 10 ФАПов.

В Белгородской области 10 ФАПов не успевают получить лицензию в 2022 году
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#Алина Харина#Медицина#Эксклюзив#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Андрей иконников#Оксана Козлитина#Фап#Строительство#Сроки
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