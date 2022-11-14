Фестиваль современного искусства открылся в Старом Осколе: фоторепортаж

Команда организаторов из Международной онлайн-академии живописи в честь пятилетия масштабного арт-мероприятия вывезла работы в регион. Раньше событие устраивали только в Центральном выставочном зале «Манеж». Теперь, чтобы увидеть оригинальные картины мастеров кисти из разных стран мира, необязательно ехать в столицу. Современное искусство стало ближе и доступно в провинции. Творческий тур проходит при поддержке благотворительного фонда «Искусство. Наука и спорт».