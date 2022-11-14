Фестиваль современного искусства открылся в Старом Осколе: фоторепортаж

Команда организаторов из Международной онлайн-академии живописи в честь пятилетия масштабного арт-мероприятия вывезла работы в регион. Раньше событие устраивали только в Центральном выставочном зале «Манеж». Теперь, чтобы увидеть оригинальные картины мастеров кисти из разных стран мира, необязательно ехать в столицу. Современное искусство стало ближе и доступно в провинции. Творческий тур проходит при поддержке благотворительного фонда «Искусство. Наука и спорт».
Больше сотни работ современных художников из 13 стран мира разместили в просторном выставочном павильоне торгового центра Старого Оскола.
Живопись в разных техниках: от масла и пастели до fashion-иллюстрации и скетчинга.
На полотнах художники размышляют о плоти, представляя красоту женщины в разных образах и ракурсах, пытаются понять сущность внутреннего мира человека и его место в современной реальности.
Здесь ближе становится космос и можно даже услышать, как он звучит. Группа картин на тему Вселенной сопровождается звуковым оформлением.
Дополнить реальность помогают новейшие технологии. При помощи смартфона можно оживить картины. Для этого достаточно поднести гаджет к QR-коду рядом с работой и выполнить действия по инструкции приложения.
Разобраться во всех направлениях и именах современных авторов поможет гид. Услуги бесплатно предлагают посетителям сразу у входа. При желании можно воспользоваться аудиогидом.
Помимо экскурсий по экспозиции, проходят лекции ведущих представителей арт- индустрии. Темы разные: маркетинг, психология, дизайн.
В Старом Осколе интерактивный фестиваль современного искусства пробудет две недели. Последний день работы павильона — 24 ноября.
Вход на выставку бесплатный. Посетителям нужно лишь заранее зарегистрироваться на сайте и получить электронный билет на почту.