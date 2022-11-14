Власти впервые назвали число получивших 100 тысяч рублей мобилизованных белгородцев

По словам министра, вместе с областным военкоматом удалось отработать список всех мобилизованных белгородцев — единовременную выплату в 100 тыс. рублей получили 4034 человека. По данным правительства Белгородской области, в это число входят не только мобилизованные граждане, но и белгородцы, заключившие контракт о прохождении военной службы, а также добровольцы.
Может быть, какой-то единичный вопрос появится, но всё, что мы сделали на сегодняшний день с военкоматом — образовало эту конечную цифру.
Елена Батанова
Довести деньги до всех мобилизованных помогла возможность подавать соответствующие заявления их ближайшими родственниками.
Тем не менее жалобы на несвоевременные выплаты продолжают поступать от белгородцев. По данным Батановой, такие случаи связаны с путаницей: часто за деньгами обращаются контрактники и добровольцы.
Как разъяснили «Бел.Ру» в правительстве Белгородской области, контрактникам и добровольцам эта выплата всё-таки положена, если они уходили и заключали контракт в Белгородской области, а не на территории другого региона.
Постановление о единовременной выплате в размере 100 тыс. рублей мобилизованным белгородцам более месяца назад подписал губернатор Вячеслав Гладков.
Всего на поддержку мобилизованных и их семей в Белгородской области потратили 491 млн рублей.