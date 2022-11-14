Власти впервые назвали число получивших 100 тысяч рублей мобилизованных белгородцев

По словам министра, вместе с областным военкоматом удалось отработать список всех мобилизованных белгородцев — единовременную выплату в 100 тыс. рублей получили 4034 человека. По данным правительства Белгородской области, в это число входят не только мобилизованные граждане, но и белгородцы, заключившие контракт о прохождении военной службы, а также добровольцы.