«Дружный дворик»: установленный в Белгороде забор привёл к соседской войне

В конце концов, жители дома решили поставить на участке видеонаблюдение. Кроме того, захотелось сделать во дворе что-нибудь красивое. Но как это реализовать, если землю в том месте постоянно топчут? По словам Анны, установленную за домом сушилку для белья постоянно ломали — через неё удобно было срезать пару метров. Что же будет с саженцами?