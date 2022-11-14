«Дружный дворик»: установленный в Белгороде забор привёл к соседской войне

Новая тропинка из жёлто-серого кирпича, сделанная после недавнего капремонта, ведёт прямиком за угол дома по адресу Гагарина, 27. И внезапно обрывается — вопреки всем ожиданиям, там начинается вытоптанная земля и трава.
Как рассказывает Анна Бровко, управляющая домом, когда-то тропинка шла дальше. Но теперь положить асфальт или кирпич мешают подземная газовая сеть, расположенная в четырёх метрах от дома, и канализация. Всё, что остаётся жителям — сделать присыпку.
Но, несмотря на внешнюю непривлекательность, участок за домом продолжал приманивать к себе искателей приключений, любви и, вероятно, смелости.
Участок этот ночью не освещается. Вот у нас недалеко одно общежитие, чуть дальше — второе. Проходная. Только этим летом за домом захоронили животное, студенты из общежития пришли толпой и захоронили кошку. Вызывала полицию. Вот на той скамейке случился секс. Два часа ночи, мне звонят жильцы, спрашивают — что делать? А я не знаю, что делать… Я за любовь во всём мире, но, может, как-нибудь потише?
Анна Бровко
И это, по словам Анны, не все злоключения участка. Так, регулярно приходилось собирать разбросанные повсюду шприцы и терпеть закладчиков, а однажды неизвестный мужчина посчитал неплохой идеей справить нужду прямиком на глазах у детей.
В конце концов, жители дома решили поставить на участке видеонаблюдение. Кроме того, захотелось сделать во дворе что-нибудь красивое. Но как это реализовать, если землю в том месте постоянно топчут? По словам Анны, установленную за домом сушилку для белья постоянно ломали — через неё удобно было срезать пару метров. Что же будет с саженцами?
Жители дома посовещались и решили установить на углу дома забор с калиткой — за на общем собрании высказались 80%.
Таким образом, дорога из жёлто-серого кирпича уткнулась в тупик. А жители дома — в стену непонимания с жильцами из дома соседнего.
Тропинка из кирпича вела в парк Памяти, где традиционно выгуливали собак все местные жители. Но после установки калитки, ограждающей ТОС «Дружный дворик», путь удлинился на пару сотен метров — собачникам пришлось делать круг. По мнению Анны, именно это стало камнем преткновения.
Я много выслушала в свой адрес: что я возомнила себя царём, что это частная территория, что у меня здесь ОПГ и что я всех насильно заставила поставить забор. Всякий бред. На самом деле жители дома просто начали проявлять инициативу, захотели превратить участок в зелёный сад. Чтобы здесь было красиво. Но! Это же неудобно — удобнее по клумбам ходить. Вот к нам и возникли претензии.
Анна Бровко
Инициатором проекта, по словам Анны, была не она — с предложением обратился собственник одной из квартир. Жители, в свою очередь, идею поддержали и обратились в управу. Там им выдали перечень необходимых документов, приехали с проверкой, проконтролировали ход работ. С точки зрения закона всё было сделано правильно.
Но не с точки зрения соседей.
Недовольные забором жители обратились с претензией в ГО ЧС, мотивируя незаконность установки ограждения «жёлтым» уровнем террористической опасности: «Куда бежать, если нас будут бомбить?» В ведомстве претензию сочли неосновательной — укрытий рядом предостаточно.
Обращались жители соседних домов и к губернатору Вячеславу Гладкову. Глава региона ответил, что никаких нарушений в установленном ограждении не нашёл. Не увидел нарушений и экс-мэр Антон Иванов.
Ещё одна претензия жителей соседних домов — «стало невозможно попасть в управу, расположенную в доме».
Корреспондент «Бел.Ру» проверил претензию и попал в управу без каких-либо проблем. Правда, пришлось обогнуть дом и пройти примерно на 100 метров больше.
Других социальных объектов во дворе нет: ни магазинов, не садиков. Кроме того, на предложение купить ключи от калитки за 120 рублей недовольные соседи ответили отказом. Отказались принимать ключ и в дар.
По словам Анны, конфликт длится уже не одну неделю — на все собрания ей приходится ходить лично, теряя время, выслушивая претензии и оскорбления.
Люди хотят посадить растения, привести в порядок. За свой счёт. И их бьют по рукам! За это больше всего обидно.
Анна Бровко
Тем не менее женщина верит, что рано или поздно конфликт закончится и жители дома смогут обустроить свой двор. И в один день дорожка из жёлто-серого кирпича приведёт если не в Изумрудный город, то хотя бы в зелёный сад: в планах установить за домом сидушки, пуфики и скамейки.
Свой проект по благоустройству жильцы дома планируют подавать на городской конкурс.