билайн бизнес и ООО «Иркутская нефтяная компания» испытали выделенную сеть LTE

Партнёром для демонстрации возможностей сервиса стала компания АО «ИскраУралТЕЛ», у которой есть возможности развёртывания как самого пакетного ядра (EPC[1]), так и сервиса PTT,[2] позволяющего заменить традиционные системы радиосвязи на промышленных предприятиях.
Во время тестового запуска оценивалось качество видеопотока, идущего с постоянно работающей в сети LTE[3] видеокамеры, установленной статично, а также качество передаваемого изображения с движущихся объектов. Также был протестирован сервис РТТ (push-to-talk): специалисты компаний оценивали его применение вместо раций, включая и другой функционал технологии, который заметно шире обычного радиотерминала.
Результатом проекта стала итоговая обкатка всех протестированных в течение двух недель сервисов с участием представителей АО «ИскраУралТЕЛ» и ПАО «ВымпелКом».
Данный проект поможет бизнесу выйти на новый уровень технологических возможностей на базе технологии LTE и заложить фундамент для построения глобальной «Индустрии 4.0». Создание современной и защищенной технологической сети Private LTE (pLTE) на базе отечественных технологии в совокупности с апробированными платформенными решениями и оконечными устройствами, гарантирует для наших клиентов стабильность и высокую производительность, а также повышенный уровень безопасности при эксплуатации объектов.
Герман Бородов, Директор по работе с ключевыми клиентами ПАО «ВымпелКом»
[1] EPC — Evolved Packet Core ядро пакетной сети нового поколения.
[2] PTT- push-to-talk- сервис, дословно «нажми чтобы говорить».
[3] LTE-стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и других терминалов, работающих с данными.
Реклама. beeline.ru LatgC5WTT