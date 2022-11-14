билайн бизнес и ООО «Иркутская нефтяная компания» испытали выделенную сеть LTE

Во время тестового запуска оценивалось качество видеопотока, идущего с постоянно работающей в сети LTE[3] видеокамеры, установленной статично, а также качество передаваемого изображения с движущихся объектов. Также был протестирован сервис РТТ (push-to-talk): специалисты компаний оценивали его применение вместо раций, включая и другой функционал технологии, который заметно шире обычного радиотерминала.