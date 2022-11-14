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билайн бизнес и ООО «Иркутская нефтяная компания» испытали выделенную сеть LTE

14 ноября 13:16
Фото: ArtPhoto_studio / https://ru.freepik.com
Специалисты билайн бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») развернули на промышленных объектах ООО «Иркутская нефтяная компания» системы корпоративной частной сети на базе технологии сотовой связи 4-го поколения, известной как Private LTE (pLTE).

Партнёром для демонстрации возможностей сервиса стала компания АО «ИскраУралТЕЛ», у которой есть возможности развёртывания как самого пакетного ядра (EPC[1]), так и сервиса PTT,[2] позволяющего заменить традиционные системы радиосвязи на промышленных предприятиях.

Во время тестового запуска оценивалось качество видеопотока, идущего с постоянно работающей в сети LTE[3] видеокамеры, установленной статично, а также качество передаваемого изображения с движущихся объектов. Также был протестирован сервис РТТ (push-to-talk): специалисты компаний оценивали его применение вместо раций, включая и другой функционал технологии, который заметно шире обычного радиотерминала.

Результатом проекта стала итоговая обкатка всех протестированных в течение двух недель сервисов с участием представителей АО «ИскраУралТЕЛ» и ПАО «ВымпелКом».

Данный проект поможет бизнесу выйти на новый уровень технологических возможностей на базе технологии LTE и заложить фундамент для построения глобальной «Индустрии 4.0». Создание современной и защищенной технологической сети Private LTE (pLTE) на базе отечественных технологии в совокупности с апробированными платформенными решениями и оконечными устройствами, гарантирует для наших клиентов стабильность и высокую производительность, а также повышенный уровень безопасности при эксплуатации объектов.
Герман Бородов, Директор по работе с ключевыми клиентами ПАО «ВымпелКом»

 

[1] EPC — Evolved Packet Core ядро пакетной сети нового поколения.

[2] PTT- push-to-talk- сервис, дословно «нажми чтобы говорить».

[3] LTE-стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и других терминалов, работающих с данными.

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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Билайн#Сотовая связь#Проверки
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