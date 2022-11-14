Бездомные собаки под Белгородом разорвали козу

Днём 13 ноября в посёлке Октябрьском Белгородского района бездомные собаки загрызли взрослую козу прямо на глазах у её хозяев. Пострадал и козлёнок: голодные животные прокусили ему ногу, расцарапали бока. Взрослая коза погибла тогда, когда её хозяева пытались отогнать собак от козлёнка, ей вырвали кусок брюшной стенки.
По словам очевидицы произошедшего, на коз напали 12 бездомных собак. Елена Брежнева рассказала, что выпущенные эвакуированными белгородцами животные стали проблемой для приграничных населённых пунктов. Собаки собираются в стаи и бродят по посёлкам в поисках еды.
Белгородка отметила, что и она, и другие жители Октябрьского обращались в местную администрацию с просьбой решить проблему. Их заявление зарегистрировали. Женщина сообщила о проблеме и в комментариях на странице губернатора Вячеслава Гладкова. Ответ от главы Белгородского района Владимира Перцева она получила почти такой же, как и от местных чиновников.
Отлов животных без владельцев осуществляется на основании заявки от физических или юридических лиц. Вы можете обратиться в администрацию городского или сельского поселения, а также подать заявку на отлов онлайн на сайте администрации Белгородского района в разделе «Агропромышленный комплекс». После этого ваше заявление будет передано в подрядную организацию, которая занимается отловом. В данную организацию поступает большое количество заявок на отлов. Поэтому отлов производится в порядке очерёдности поступления заявок от администраций поселений Белгородского района.
Владимир Перцев
Белгородцы в свою очередь опасаются, что, пока очередь дойдёт до них, собаки могут перекинуться на людей или стать разносчиками бешенства.
Уважаемая администрация, всё прекрасно понимаю, что сейчас тяжёлое время для всех. Но это надо прекратить! В следующий раз на месте козы может быть кто-то другой, не дай бог, человек. От стаи практически невозможно отбиться, тем более сейчас осень — пик сезонности бешенства. Займитесь этой проблемой, пока не случилось что-то более страшное.
Елена Брежнева