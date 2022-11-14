Бездомные собаки под Белгородом разорвали козу

Белгородка отметила, что и она, и другие жители Октябрьского обращались в местную администрацию с просьбой решить проблему. Их заявление зарегистрировали. Женщина сообщила о проблеме и в комментариях на странице губернатора Вячеслава Гладкова. Ответ от главы Белгородского района Владимира Перцева она получила почти такой же, как и от местных чиновников.