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Белгородцы разрисовали маркером посвящённые участникам войны стенды в парке

14 ноября 07:11
Фото: 1MI
Неразборчивые надписи молодые люди оставили и на мосту. Жителей Волоконовского района признали виновными в вандализме. Суд ограничил их в свободе, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

В парке культуры имени 70-летия Победы в Волоконовке двое молодых людей маркером разрисовали три стенда с изображением и биографией участников Великой Отечественной войны. Помимо этого, неразборчивые надписи парни 17 и 20 лет оставили на опоре моста.

Подозреваемые вину признали и ущерб возместили. Против них возбудили уголовное дело за вандализм и порчу имущества в общественном месте (ч. 2 ст. 214 УК РФ). Суд ограничил в свободе на 10 месяцев каждого из подозреваемых.

Отметим, что только в Белгороде с начала года от рук вандалов пострадало несколько объектов. Среди них — скульптура «Материнство» в Южном парке, девочка с гусем на стометровке, цветочные вазоны на мостах.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Волоконовка#Суд#Стенды#Великая Отечественная война#Парк#Вандалы
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