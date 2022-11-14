Белгородцы разрисовали маркером посвящённые участникам войны стенды в парке

В парке культуры имени 70-летия Победы в Волоконовке двое молодых людей маркером разрисовали три стенда с изображением и биографией участников Великой Отечественной войны. Помимо этого, неразборчивые надписи парни 17 и 20 лет оставили на опоре моста.
Подозреваемые вину признали и ущерб возместили. Против них возбудили уголовное дело за вандализм и порчу имущества в общественном месте (ч. 2 ст. 214 УК РФ). Суд ограничил в свободе на 10 месяцев каждого из подозреваемых.
Отметим, что только в Белгороде с начала года от рук вандалов пострадало несколько объектов. Среди них — скульптура «Материнство» в Южном парке, девочка с гусем на стометровке, цветочные вазоны на мостах.