Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородцы похитили мужчину, вывезли в багажнике, избили и утопили

14 ноября 15:08
Фото: 1MI
Злоумышленники сбросили потерпевшего в реку. Он захлебнулся, сообщили в региональном УМВД.

В Старом Осколе мужчина и его сожительница похитили мужчину и утопили в реке. Он захлебнулся. 9 ноября его тело нашла местная жительница.

Как выяснили правоохранители, злоумышленник и его возлюбленная решили проучить потерпевшего из-за его поведения. Мужчину затащили в багажник автомобиля, вывезли в безлюдное место и избили. Пострадавший начал терять сознание, а староосколец окунул его в реку. Мужчина захлебнулся.

Вскоре полиция задержала подозреваемых. Известно, что главный из них был неоднократно судим. Его нашли за пределами региона.

В Старооскольском горокруге раскрыли ещё одно преступление спустя несколько дней. 13 ноября в полицию сообщили о гибели 51-летнего мужчины. На его теле обнаружили следы насильственной смерти. В убийстве подозревают его 45-летнюю сожительницу. Она во время застолья поругалась с мужчиной и ударила его ножом в шею.

6 ноября в муниципалитете 18-летний парень ударил знакомого ногой в голову. 38-летний потерпевший умер. Ранее сообщалось, что в Грайворонском горокруге семейная пара убила мужчину и закопала на огороде.

 

Избивших и похитивших белгородца мужчин арестовали на два месяца
Узнать подробнее
#Наталья Корявых#Происшествия#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Похищение#Убийство
Подпишитесь
Тяжело раненной при обстреле Шебекино оказалась 15-летняя девушка
Сегодня, 14:23
Матери срочников из разных регионов РФ дошли до военной прокуратуры Белгорода
Сегодня, 12:11
Валуйчанка с маленьким ребёнком за два месяца не получила новое жильё после обстрела
Сегодня, 11:42
Белгородцев возмутило поведение медиков детской поликлиники во время обстрела
Сегодня, 11:03
Больше десяти «бахов» насчитали белгородцы в небе над городом
Сегодня, 10:10
Гладков рассказал подробности об обстреле Шебекино «Градами»
Сегодня, 15:11