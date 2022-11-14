Белгородцы похитили мужчину, вывезли в багажнике, избили и утопили

В Старооскольском горокруге раскрыли ещё одно преступление спустя несколько дней. 13 ноября в полицию сообщили о гибели 51-летнего мужчины. На его теле обнаружили следы насильственной смерти. В убийстве подозревают его 45-летнюю сожительницу. Она во время застолья поругалась с мужчиной и ударила его ножом в шею.