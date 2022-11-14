Белгородцы похитили мужчину, вывезли в багажнике, избили и утопили

В Старом Осколе мужчина и его сожительница похитили мужчину и утопили в реке. Он захлебнулся. 9 ноября его тело нашла местная жительница.
Как выяснили правоохранители, злоумышленник и его возлюбленная решили проучить потерпевшего из-за его поведения. Мужчину затащили в багажник автомобиля, вывезли в безлюдное место и избили. Пострадавший начал терять сознание, а староосколец окунул его в реку. Мужчина захлебнулся.
Вскоре полиция задержала подозреваемых. Известно, что главный из них был неоднократно судим. Его нашли за пределами региона.
В Старооскольском горокруге раскрыли ещё одно преступление спустя несколько дней. 13 ноября в полицию сообщили о гибели 51-летнего мужчины. На его теле обнаружили следы насильственной смерти. В убийстве подозревают его 45-летнюю сожительницу. Она во время застолья поругалась с мужчиной и ударила его ножом в шею.