Белгородцев — участников СВО могут освободить от уплаты налогов на землю и имущество

Участников спецоперации из Белгорода могут освободить от уплаты налогов на землю и имущество. Городская администрация уже дала положительное заключение в отношении этой инициативы. Проект решения депутаты горсовета рассмотрят на очередной сессии 22 ноября.
Если инициативу поддержат, от уплаты налогов на землю и имущество освободят военнослужащих по контракту, которые участвуют в СВО, и тех, кого призвали по частичной мобилизации. Решение может вступить в силу с 1 января 2023 года.
Отметим, что ознакомиться со списком действующих льгот для мобилизованных белгородцев можно на сайте Федеральной налоговой службы.