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Белгородцев — участников СВО могут освободить от уплаты налогов на землю и имущество

14 ноября 11:46
Эту инициативу рассмотрят депутаты горсовета на очередной сессии 22 ноября, сообщили в пресс-службе мэрии. В случае одобрения от уплаты налогов освободят тех, кто служит по контракту и кто попал на СВО по частичной мобилизации.

Участников спецоперации из Белгорода могут освободить от уплаты налогов на землю и имущество. Городская администрация уже дала положительное заключение в отношении этой инициативы. Проект решения депутаты горсовета рассмотрят на очередной сессии 22 ноября.

Если инициативу поддержат, от уплаты налогов на землю и имущество освободят военнослужащих по контракту, которые участвуют в СВО, и тех, кого призвали по частичной мобилизации. Решение может вступить в силу с 1 января 2023 года.

Отметим, что ознакомиться со списком действующих льгот для мобилизованных белгородцев можно на сайте Федеральной налоговой службы.

 

На сайте ФНС появился список льгот для мобилизованных белгородцев
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#Город#Новости Белгорода#СВО#Белгород#Налоги#Горсовет#Инна Рогова
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