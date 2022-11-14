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Белгородцам приходится отдавать больше половины дохода на выплату ипотеки

14 ноября 10:50
Фото: 1MI
В среднем жителям региона нужно 23 года, чтобы погасить долги по ипотечному кредиту. Размер кредита в среднем составил 3,3 млн рублей, следует из рейтинга, опубликованного РИА «Новости».
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Ипотека

Белгородцам приходится платить 59,2% от своего дохода на погашение ипотеки. Белгородская область заняла 48-е место в рейтинге регионов по ипотечной долговой нагрузке.

В среднем жителям региона нужно 23 года, чтобы выплатить кредит. Его средний размер составляет 3,3 млн рублей.

В Курской области жителям приходится отдавать чуть более 56% своего дохода. Воронежцы тем временем выплачивают более 61%. Липецкая область расположилась на 45-й строчке рейтинга, Тамбовская стала одним из аутсайдеров — 78-я позиция с 70,3% дохода, которые семьи выплачивают по ипотеке.

 

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#Всегда актуально#Наталья Корявых#Общество#Ипотека#Рейтинг регионов#Срок выплаты#Процент дохода
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