Белгородцам приходится отдавать больше половины дохода на выплату ипотеки

В Курской области жителям приходится отдавать чуть более 56% своего дохода. Воронежцы тем временем выплачивают более 61%. Липецкая область расположилась на 45-й строчке рейтинга, Тамбовская стала одним из аутсайдеров — 78-я позиция с 70,3% дохода, которые семьи выплачивают по ипотеке.