Белгородцам приходится отдавать больше половины дохода на выплату ипотеки

Белгородцам приходится платить 59,2% от своего дохода на погашение ипотеки. Белгородская область заняла 48-е место в рейтинге регионов по ипотечной долговой нагрузке.
В среднем жителям региона нужно 23 года, чтобы выплатить кредит. Его средний размер составляет 3,3 млн рублей.
В Курской области жителям приходится отдавать чуть более 56% своего дохода. Воронежцы тем временем выплачивают более 61%. Липецкая область расположилась на 45-й строчке рейтинга, Тамбовская стала одним из аутсайдеров — 78-я позиция с 70,3% дохода, которые семьи выплачивают по ипотеке.