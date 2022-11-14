Белгородский ЦЭБ требует с торгового дома «Славянка» 1,2 млн рублей

Поводом стала задолженность компании по оплате за обращение с ТБО в период с начала 2019 по сентябрь 2022 года. Центр экологической безопасности, помимо долга, требует от «Славянки» выплаты неустойки. Арбитражный суд Белгородской области иск принял и возбудил производство по делу.

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