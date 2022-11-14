Белгородский ЦЭБ требует с торгового дома «Славянка» 1,2 млн рублей

ООО «Центр экологической безопасности» требует взыскать с ООО «Дом торговли „Славянка“» 1 млн 175 тыс. 782 руб. 64 коп. Поводом для иска стала задолженность торгового дома по оплате услуги обращения с ТБО. Долг рассчитали в период с 1 января 2019 года по 30 сентября 2022 года.
В указанную выше сумму входят задолженность (858 тыс. 442 руб. 47 коп.), неустойка (317 тыс. 340 руб. 17 коп.) и расходы по оплате госпошлины (24 тыс. 758 руб.).
Арбитражный суд Белгородской области исковое заявление от ООО «ЦЭБ» принял и возбудил производство по делу. Предварительное заседание запланировано на 16 января 2023 года.
ООО «Центр экологической безопасности» зарегистрировано в Белгороде в 2016 году. Компания занимается сбором, обработкой и утилизацией отходов. Гендиректором ООО с июля 2022 года является Сергей Дуюн.
ООО «Дом торговли „Славянка“» зарегистрировано в Старом Осколе в 2013 году. Основным видом деятельности компании указана розничная торговля кондитерскими изделиями, в том числе шоколадом, в специализированных магазинах. Руководит торговым домом ООО «Управляющая компания „Славянка“», а учредителями являются депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев и его сын Дмитрий Гусев. Сергей Гусев в рейтинге богатых персон Белгородской области ранее занял второе место.
Отметим, что губернатор Вячеслав Гладков ранее поручил разобраться с долгами ЦЭБа. Одной из причин задолженности являлись долги юрлиц по оплате услуги вывоза твёрдых коммунальных отходов.