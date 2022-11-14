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Белгородские власти потратили 250 тыс. рублей на визиты блогеров

14 ноября 07:06
Фото: 1MI
В сентябре на фестивали в Белгородскую область приезжали блогеры из пяти регионов. Деньги потратили на проживание, дорогу, питание и экскурсии, пишет Go31.ru.

Из бюджета региона потратили 250 тыс. рублей на блогеров, которые приезжали на фестивали в сентябре. Гостям оплатили питание, дорогу, проживание в 4-звёздочном отеле и экскурсии.

Блогеры в Белгород приезжали из Москвы, Севастополя, Курска, Южноуральска, Астрахани. В блог-туре участвовали 11 медийных личностей, которые имеют большую аудиторию.

Гостей водили по филармонии, парку динозавров, «Белгородской черте», по историко-культурному центру «Яблонов» и музею-заповеднику «Прохоровское поле».

Также блогерам удалось посетить фестивали «Белгород в цвету», «Белгородская черта» и Symphony Open Air. Помимо этого, в регионе они поплавали на байдарках, покатались на горных мотоциклах и танках.

Ранее сообщалось, что в Старом Осколе организовали фестиваль «Цветущее Приосколье». 

 

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