Белгородские власти потратили 250 тыс. рублей на визиты блогеров

Из бюджета региона потратили 250 тыс. рублей на блогеров, которые приезжали на фестивали в сентябре. Гостям оплатили питание, дорогу, проживание в 4-звёздочном отеле и экскурсии.
Блогеры в Белгород приезжали из Москвы, Севастополя, Курска, Южноуральска, Астрахани. В блог-туре участвовали 11 медийных личностей, которые имеют большую аудиторию.
Гостей водили по филармонии, парку динозавров, «Белгородской черте», по историко-культурному центру «Яблонов» и музею-заповеднику «Прохоровское поле».
Также блогерам удалось посетить фестивали «Белгород в цвету», «Белгородская черта» и Symphony Open Air. Помимо этого, в регионе они поплавали на байдарках, покатались на горных мотоциклах и танках.
Ранее сообщалось, что в Старом Осколе организовали фестиваль «Цветущее Приосколье».