Белгородские министры назвали проблемные школы региона

Чиновница отметила, что в рамках региональных программ по школам, которые финансируются из областного бюджета, остаются на особом контроле четыре объекта. По капремонту речь идёт о школе № 4 в Белгороде (несмотря на то, что темпы ускорились, власти считают, что необходимо усиливаться), Центре образования № 1 на ул. Н. Чумичова в областном центре и инженерном юношеском лицее-интернате Белгорода. Из объектов строительства — начальная школа на 100 мест в микрорайоне Северный в Старом Осколе.