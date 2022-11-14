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Белгородские министры назвали проблемные школы региона

14 ноября 13:28
Фото: 1MI
Речь идёт об объектах, которые возводятся в Белгородской области в рамках региональных программ. Также на контроле остаётся ряд школ, где в настоящее время проходит капремонт.

Во время оперативного совещания региональный министр строительства Оксана Козлитина рассказала о ходе капремонта и строительства объектов образования, планируемых к вводу в 2022 году.

Чиновница отметила, что в рамках региональных программ по школам, которые финансируются из областного бюджета, остаются на особом контроле четыре объекта. По капремонту речь идёт о школе № 4 в Белгороде (несмотря на то, что темпы ускорились, власти считают, что необходимо усиливаться), Центре образования № 1 на ул. Н. Чумичова в областном центре и инженерном юношеском лицее-интернате Белгорода. Из объектов строительства — начальная школа на 100 мест в микрорайоне Северный в Старом Осколе.

Со своей стороны, заместитель губернатора Белгородской области Андрей Милёхин отметил, что в проблемную зону следует добавить ещё два объекта. Речь идёт о строительстве за счёт регионального бюджета двух школ, одна из которых находится в микрорайоне Пушкарские Дачи в Старом Осколе.

У нас не везде всё хорошо. На некоторых объектах критическая ситуация. Они не готовы, и всё идёт к тому, что объекты не будут введены. Но время ещё остаётся, чтобы ситуацию исправить.
Вячеслав Гладков

 

Вячеслав Гладков поручил провести общественные обсуждения по итогам капремонта домов
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#Кристина Семенчук#Город#Губернатор#Белгородская область#Андрей Милёхин#Оксана Козлитина#Вячеслав Гладков#Школа#Ремонт#Сроки#Проблемы
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