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Posted 14 ноября 2022, 15:02

Published 14 ноября 2022, 15:02

Modified 15 ноября 2022, 07:15

Updated 15 ноября 2022, 07:15

Белгородская группа «Невзрослей» выступила в интернет-шоу «Залетай в тренды»

14 ноября 2022, 15:02
Выступление музыкантов покорило всех троих членов жюри. Группа вышла во второй этап шоу.

Белгородская группа «Невзрослей» вышла на второй этап шоу «Залетай в тренды». Ребята покорили всех троих членов жюри авторской песней «Найди меня».

В жюри были видеоблогер и рэпер Эльдар Джарахов, певица Мари Краймбрери, а также тиктокер и певица Mia Boyka. Джарахов отметил, что хотел бы попасть на концерт белгородцев.

По словам Мари Краймбрери, ей жаль, что ранее группа не делала каверы на её треки. Вскоре вокалист «Невзрослей» Вадим Чмутин записал кавер на её песню и выложил его в интернете.

 

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#Видео#Культура
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