Белгородка рассказала о неудачной попытке уйти санитаркой на СВО

К губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратилась местная жительница с просьбой о помощи. Женщина хочет попасть санитаркой на СВО и уже прошла тернистый путь, начавшийся в мае. Сначала она пошла в военкомат Белгородского района и получила отказ из-за несовершеннолетнего ребёнка.
Когда ребёнку исполнилось 17, Елена вновь посетила военкомат. Тогда её отправили в пункт отбора граждан на военную службу. В пункте дали номер женщины из Нижнего Новгорода, которая набирает людей в медсанбат. Женщина из Нижнего Новгорода дала белгородке московский номер, по которому сказали, что военкомат должен выдать Елене военный билет и поставить на учёт.
А закончилась эпопея очень просто — военный билет белгородка так и не получила из-за возраста. Ей 45 лет.
И снова по кругу. Я что-то не понимаю? Чтобы быть простой санитаркой, мне на полгода устроили «карусель».
Елена Костина
Вячеслав Гладков ничем не смог помочь местной жительнице. Иначе пришлось бы нарушать закон — женщин берут до 40 лет.
Впервые сталкиваюсь с такой просьбой. С просьбой женщины, которая готова уйти защищать Родину.
Вячеслав Гладков