Белгородка рассказала о неудачной попытке уйти санитаркой на СВО

Когда ребёнку исполнилось 17, Елена вновь посетила военкомат. Тогда её отправили в пункт отбора граждан на военную службу. В пункте дали номер женщины из Нижнего Новгорода, которая набирает людей в медсанбат. Женщина из Нижнего Новгорода дала белгородке московский номер, по которому сказали, что военкомат должен выдать Елене военный билет и поставить на учёт.