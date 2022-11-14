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Белгородка рассказала о неудачной попытке уйти санитаркой на СВО

14 ноября 19:38
Фото: 1MI
45-летняя женщина поделилась с губернатором историей своих попыток стать участницей специальной военной операции в качестве санитарки. Вячеслав Гладков не смог ей помочь.

К губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратилась местная жительница с просьбой о помощи. Женщина хочет попасть санитаркой на СВО и уже прошла тернистый путь, начавшийся в мае. Сначала она пошла в военкомат Белгородского района и получила отказ из-за несовершеннолетнего ребёнка.

Когда ребёнку исполнилось 17, Елена вновь посетила военкомат. Тогда её отправили в пункт отбора граждан на военную службу. В пункте дали номер женщины из Нижнего Новгорода, которая набирает людей в медсанбат. Женщина из Нижнего Новгорода дала белгородке московский номер, по которому сказали, что военкомат должен выдать Елене военный билет и поставить на учёт.

А закончилась эпопея очень просто — военный билет белгородка так и не получила из-за возраста. Ей 45 лет.

И снова по кругу. Я что-то не понимаю? Чтобы быть простой санитаркой, мне на полгода устроили «карусель».
Елена Костина

Вячеслав Гладков ничем не смог помочь местной жительнице. Иначе пришлось бы нарушать закон — женщин берут до 40 лет.

Впервые сталкиваюсь с такой просьбой. С просьбой женщины, которая готова уйти защищать Родину.
Вячеслав Гладков
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#Инна Рогова#Общество#Губернатор#Военные#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков
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