Белгородец устроил аварию на чужой машине, а платить заставили владельца

В Старооскольском горокруге мужчина получил доверенность на машину и угодил на ней в ДТП. Его признали виновником аварии. Дело дошло до суда.
Авария произошла 27 июля. Как установили в суде, виновник ДТП получил доверенность от владельца автомобиля. Потерпевшая сторона обратилась с иском в суд и потребовала взыскать со старооскольца материальный вред, компенсацию морального вреда и оплату судебных расходов.
Также уточняется, что суду не предоставили доказательств того, что имела место передача права владения собственником. Последнего заставили возместить компенсацию и судебные расходы.