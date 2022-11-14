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Белгородец устроил аварию на чужой машине, а платить заставили владельца

14 ноября 13:40
Фото: 1MI
Мужчину признали виновником аварии, а дело дошло до судебных тяжб, сообщили в Старооскольском райсуде.
Сюжет
Авария

В Старооскольском горокруге мужчина получил доверенность на машину и угодил на ней в ДТП. Его признали виновником аварии. Дело дошло до суда.

Авария произошла 27 июля. Как установили в суде, виновник ДТП получил доверенность от владельца автомобиля. Потерпевшая сторона обратилась с иском в суд и потребовала взыскать со старооскольца материальный вред, компенсацию морального вреда и оплату судебных расходов.

Также уточняется, что суду не предоставили доказательств того, что имела место передача права владения собственником. Последнего заставили возместить компенсацию и судебные расходы. 

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#Наталья Корявых#Происшествия#Авария#Доверенность на машину#Компенсация морального вреда#Суд#Новости Старого Оскола#Старый Оскол
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