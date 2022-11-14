Белгородец стрелял в воздух после ссоры с девушкой

Белгородец «стрелял» в воздух из-за ссоры с девушкой, с которой общался в интернете. Ночью 12 ноября горожане услышали звуки стрельбы в районе Преображенской и обратились в полицию.
Правоохранители на месте случившегося нашли компанию молодых людей и узнали, кто стрелял. Парень решил встретиться со знакомой, чтобы выяснить отношения. После ссоры он выстрелил в воздух из аэрозольного оружия. За мелкое хулиганство белгородца оштрафовали на 1 тыс. рублей.
Другой житель областного центра вручил приятелю муляж гранаты, чтобы напугать. За эту шутку мужчину будут судить.