Белгородец стрелял в воздух после ссоры с девушкой

Правоохранители на месте случившегося нашли компанию молодых людей и узнали, кто стрелял. Парень решил встретиться со знакомой, чтобы выяснить отношения. После ссоры он выстрелил в воздух из аэрозольного оружия. За мелкое хулиганство белгородца оштрафовали на 1 тыс. рублей.