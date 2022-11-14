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Белгородец стрелял в воздух после ссоры с девушкой

14 ноября 07:44
Фото: 1MI
Ночью 12 ноября горожане обратились в полицию из-за звуков стрельбы на Преображенской. Виновника происшествия задержали, сообщили в региональном УМВД.

Белгородец «стрелял» в воздух из-за ссоры с девушкой, с которой общался в интернете. Ночью 12 ноября горожане услышали звуки стрельбы в районе Преображенской и обратились в полицию.

Правоохранители на месте случившегося нашли компанию молодых людей и узнали, кто стрелял. Парень решил встретиться со знакомой, чтобы выяснить отношения. После ссоры он выстрелил в воздух из аэрозольного оружия. За мелкое хулиганство белгородца оштрафовали на 1 тыс. рублей.

Другой житель областного центра вручил приятелю муляж гранаты, чтобы напугать. За эту шутку мужчину будут судить

 

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#Наталья Корявых#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Ссора с девушкой#Стрельба#Аэрозольное оружие
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