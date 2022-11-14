Администрация Белгорода закупает 19 подарочных сертификатов за 434 тысячи рублей

Согласно документам госзакупки, это будут подарочные сертификаты на приобретение товаров для сада и огорода. Сертификаты будут иметь номинальную стоимость (50 тыс. рублей, 30 тыс. рублей, 20 тыс. рублей, 15 тыс. рублей, 10 тыс. рублей и 7 тыс. рублей). Кроме того, они должны быть эстетически оформленными и красочными. Действие сертификата будет распространяться на весь ассортимент товаров, имеющихся в продаже в магазине исполнителя контракта.