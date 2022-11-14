Администрация Белгорода закупает 19 подарочных сертификатов за 434 тысячи рублей

Мэрия Белгорода покупает 19 подарочных сертификатов. Цена контракта составляет 434 815 рублей (городской бюджет).
Согласно документам госзакупки, это будут подарочные сертификаты на приобретение товаров для сада и огорода. Сертификаты будут иметь номинальную стоимость (50 тыс. рублей, 30 тыс. рублей, 20 тыс. рублей, 15 тыс. рублей, 10 тыс. рублей и 7 тыс. рублей). Кроме того, они должны быть эстетически оформленными и красочными. Действие сертификата будет распространяться на весь ассортимент товаров, имеющихся в продаже в магазине исполнителя контракта.
Поставщика определили в ходе электронного аукциона 28 октября. Контракт был заключён с ООО «Энигифт». Согласно данным аналитической системы «СПАРК», ООО «Энигифт» было зарегистрировано в 2018 году в Москве на улице Большая Марьинская, 9. Основной вид деятельности компании — деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле разными видами товаров. Гендиректор компании — Светлана Никонова.
Выручка компании по итогам 2021 года составила 158 млн рублей, а сумма чистой прибыли — 7 млн рублей.