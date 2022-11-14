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17 многоквартирных домов Нового Оскола рискуют остаться без вывоза сточных вод

14 ноября 05:52
Фото: Татьяна Григорьева/Бел.Ру
ГУП «Белоблводоканал» предупредило о прекращении вывоза сточных вод от 17 многоквартирных домов Нового Оскола Белгородской области, не подключённых к центральной канализации, сообщили в компании.

В Новом Осколе часть многоквартирных домов до сих пор не подключена к центральной канализации, ГУП «Белоблводоканал» вывозило их стоки с 2021 года на основании заключённых договоров. С сентября 2022 года предприятие больше не может использовать свой спецтранспорт для вывоза ЖБО, поэтому коммерческую услугу оказывает сторонний исполнитель. Договор с ним действует до 21 декабря 2022 года, после чего многоквартирные дома рискуют «захлебнуться» в собственных стоках, так как пролонгировать договор «Белоблводоканал» не планирует — вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) не является его обязанностью.

Уведомление о прекращении договора на вывоз сточных вод от многоквартирных домов Нового Оскола направлено в местную администрацию и жителям, с которыми предприятие заключало договор. Если дома в экстренном порядке не подключат к центральной канализации, они рискуют «захлебнуться» в собственных отходах.

Многоквартирные дома находятся по следующим адресам в Новом Осколе:

— ул. И. П. Путилина, 1, 2, 3, 4;
— пер. Кооперативный, 2;
— ул. Обыденко, 52;
— ул. Сушкова, 26,28;
— ул. Тургенева, 10;
— ул. Успенская, 17,45;
— ул. Островского, 67;
— п. Прибрежный, ул. Юбилейная (2., 4,9,14);
— п. Рудный, 1/1.

 

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#Город#Белгородская область#Новый Оскол#ГУП «Белоблводоканал»#Белоблводоканал#Сточные воды#Вывоз жбо#ЖБО#Алина Харина
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