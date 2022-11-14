17 многоквартирных домов Нового Оскола рискуют остаться без вывоза сточных вод

В Новом Осколе часть многоквартирных домов до сих пор не подключена к центральной канализации, ГУП «Белоблводоканал» вывозило их стоки с 2021 года на основании заключённых договоров. С сентября 2022 года предприятие больше не может использовать свой спецтранспорт для вывоза ЖБО, поэтому коммерческую услугу оказывает сторонний исполнитель. Договор с ним действует до 21 декабря 2022 года, после чего многоквартирные дома рискуют «захлебнуться» в собственных стоках, так как пролонгировать договор «Белоблводоканал» не планирует — вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) не является его обязанностью.