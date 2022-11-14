17 многоквартирных домов Нового Оскола рискуют остаться без вывоза сточных вод

В Новом Осколе часть многоквартирных домов до сих пор не подключена к центральной канализации, ГУП «Белоблводоканал» вывозило их стоки с 2021 года на основании заключённых договоров. С сентября 2022 года предприятие больше не может использовать свой спецтранспорт для вывоза ЖБО, поэтому коммерческую услугу оказывает сторонний исполнитель. Договор с ним действует до 21 декабря 2022 года, после чего многоквартирные дома рискуют «захлебнуться» в собственных стоках, так как пролонгировать договор «Белоблводоканал» не планирует — вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) не является его обязанностью.
Уведомление о прекращении договора на вывоз сточных вод от многоквартирных домов Нового Оскола направлено в местную администрацию и жителям, с которыми предприятие заключало договор. Если дома в экстренном порядке не подключат к центральной канализации, они рискуют «захлебнуться» в собственных отходах.
Многоквартирные дома находятся по следующим адресам в Новом Осколе:
— ул. И. П. Путилина, 1, 2, 3, 4;
— пер. Кооперативный, 2;
— ул. Обыденко, 52;
— ул. Сушкова, 26,28;
— ул. Тургенева, 10;
— ул. Успенская, 17,45;
— ул. Островского, 67;
— п. Прибрежный, ул. Юбилейная (2., 4,9,14);
— п. Рудный, 1/1.