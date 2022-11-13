За год белгородские сельхозпредприятия получили гранты на сумму более 58 млн рублей

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил о завершении проекта «Агростартап». На 13 ноября в области реализовали 20 проектов. Денежные средства направляли на поддержку и развитие новых производств, а также на приобретение нового оборудования, на ремонт и строительство в рамках проекта
Деньги направлялись на поддержку и развитие новых производств, приобретение оборудования, ремонт и строительство. Очень рад, что это востребовано, на следующий год будем продолжать. Открываются мясные цеха, развиваются сельскохозяйственные производства. Мы сельскохозяйственный регион, поэтому чем больше будет малых форм хозяйства, тем сильнее будет наша экономика.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В этом году большее количество грантов получили белгородцы на развитие овощеводческих хозяйств: 10 грантов на сумму 29,41 млн рублей. На развитие садоводства и растениеводства выдали пять грантов для создания садоводческих и растениеводческих хозяйств за 12,64 млн рублей. На развитие молочного животноводства — три гранта на сумму 9,99 млн рублей, на развитие птицеводства — один грант на 3 млн рублей и на переработку продукции животноводства — один грант на 3 млн рублей.
Напомним, что в 2021 году 19 белгородских фермеров получили 54 млн рублей в виде грантов по программе «Агростартап».