За год белгородские сельхозпредприятия получили гранты на сумму более 58 млн рублей

В этом году большее количество грантов получили белгородцы на развитие овощеводческих хозяйств: 10 грантов на сумму 29,41 млн рублей. На развитие садоводства и растениеводства выдали пять грантов для создания садоводческих и растениеводческих хозяйств за 12,64 млн рублей. На развитие молочного животноводства — три гранта на сумму 9,99 млн рублей, на развитие птицеводства — один грант на 3 млн рублей и на переработку продукции животноводства — один грант на 3 млн рублей.